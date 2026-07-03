L’almanacco di oggi 3 luglio

Il Santo del giorno: S. Tommaso apostolo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci ‘no buèi cu tièni fantasie, né na beddhra mujera, né roba alla via. Significato: Se non vuoi che gli altri si approprino di ciò che ti è più caro è meglio non essere sposato con una bella donna e non possedere dei beni su di una strada molto frequentata.
– Sono nati in questo giorno
1900 Alessandro Blasetti
1955 Walter Veltroni
1962 Tom Cruise
– Proverbio
Le buone leggi e l’ordine legano le mani ai tristi
– Accadde oggi
1971 a Parigi, Jim Morrison, viene trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento. Il cantante dei Doors aveva 27 anni
– Scoperte
1923 Georgiòs Papanikolàu inventa il Pap-test