L’almanacco di oggi 3 luglio

Il Santo del giorno: S. Tommaso apostolo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci ‘no buèi cu tièni fantasie, né na beddhra mujera, né roba alla via. Significato: Se non vuoi che gli altri si approprino di ciò che ti è più caro è meglio non essere sposato con una bella donna e non possedere dei beni su di una strada molto frequentata.

– Sono nati in questo giorno

1900 Alessandro Blasetti

1955 Walter Veltroni

1962 Tom Cruise

– Proverbio

Le buone leggi e l’ordine legano le mani ai tristi

– Accadde oggi

1971 a Parigi, Jim Morrison, viene trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento. Il cantante dei Doors aveva 27 anni

– Scoperte

1923 Georgiòs Papanikolàu inventa il Pap-test