Notte di fuoco a Trepuzzi: auto distrutta dalle fiamme, danneggiata una palazzina

TREPUZZI (Lecce) – Non si ferma la scia di fuoco che da mesi ormai colpisce il Salento. Nella notte a Trepuzzi, un violento incendio ha completamente distrutto un’auto e lambito le abitazioni circostanti, richiedendo l’intervento d’urgenza dei soccorsi.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.00 in via Grazia Deledda, nei pressi del civico 2. Scattato l’allarme, sul posto è giunta tempestivamente una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce.

Al loro arrivo, i caschi rossi si sono trovati di fronte a uno scenario critico: le fiamme avevano già completamente avvolto una Fiat Punto, riducendola in breve tempo a uno scheletro di lamiera carbonizzata.

La violenza del rogo non ha risparmiato la palazzina adiacente al punto in cui era parcheggiata la vettura. Il calore e le lingue di fuoco hanno infatti danneggiato seriamente la facciata dell’abitazione, intaccando gli infissi esterni e il citofono.

A subire le conseguenze dell’incendio è stata anche la rete elettrica della zona. Il danneggiamento dei cavi ha reso necessario il blackout temporaneo dell’area e il successivo intervento d’urgenza dei tecnici di Enel Distribuzione, al fine di ripristinare in sicurezza l’alimentazione elettrica dello stabile e della via.

Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi ulteriormente al resto del tessuto urbano, scongiurando conseguenze peggiori per i residenti.

Successivamente, l’area è stata transennata e messa in sicurezza.

Oltre ai tecnici e ai soccorritori, in via Deledda sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trepuzzi, supportati dai colleghi della Stazione di Veglie.

I militari hanno avviato i primi rilievi e gli accertamenti di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause che hanno fatto sprigionare le fiamme restano in corso di accertamento e nessuna pista viene esclusa.