Covid, il DPCM introduce il limite alle aperture dei locali: mascherina nelle abitazioni private, limite a 6 ospiti

ROMA – Ci risiamo, come annunciato ieri, è arrivato il DPCM, anche se con un giorno di ritardo, che prevede limiti importanti anche all’iniziativa economica privata, alla vita nelle nostre case e alla movida. Pugno duro del governo per evitare un nuovo lockdown Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Si tratta di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: spicca la raccomandazione di indossare la mascherina (dai 6 anni in su) anche all’interno delle abitazioni private se ci si trova in presenza di persone non conviventi. Chi ha la temperatura maggiore a 37,5° deve restare a casa e contattare il proprio medico curante. L’accesso ai parchi alle villa e giardini pubblici e condizionata al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito di svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche nei parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza di 2 metri per lo sport, salvo che non sia necessaria la presenza di accompagnatori di minori.

Sono esclusi dall’obbligo di portare la mascherina:

i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

i bambini di età inferiore ai sei anni,

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità.

Sono vietati gli sport da contatto dilettantistici. Il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri, firmato questa notte, potrebbe essere inasprito se i numeri continueranno a salire.

La presenza di pubblico nelle competizioni sportive è consentita con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale (non oltre 1000 spettatori). Le palestre restano aperte, ma nel rispetto del distanziamento. Stop alle processioni e alle manifestazioni pubbliche che non siano svolte in forma statica col distanziamento.

Gli spettacoli, il teatro e il cinema possono continuare, ma con regole rigidissime di distanziamento, mentre restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Il decreto sconsiglia fortemente le feste nelle abitazioni private e raccomanda di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono sospesi viaggi d’istruzione e le iniziative di scambio gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Le regioni avranno il potere di interventi in senso ancora più ristrettivo, a seconda dell’andamento della curva epidemiologica sui propri territori. Nelle rsa si rischia una nuova sospensione delle visite. Le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite sino alle 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo.