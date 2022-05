Emiliano: “Dovremo prendere decisioni difficili, ma inevitabili”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto durante la trasmissione “Titolo Quinto” ha dichiarato

“A questa seconda ondata molti non credevano, ci hanno fatto fare persino le elezioni, noi presidenti di regione chiedevamo di farle a luglio perché temevamo questo, invece il Comitato Tecnico Scientifico ci ha spostato a settembre. Nella campagna elettorale quindi sono addirittura infettati i canditati presidenti. Noi siamo preoccupati non perché questo virus uccida tutti quelli che contamina, ma perché non abbiamo posti negli ospedali, e non mi riferisco solo alla terapie intensive, ma a tutti gli altri reparti. Non abbiamo posti che possano accogliere tutti e i numeri di oggi non hanno nulla a che vedere con i numeri della prima ondata. Dico di più, il trend andrà sicuramente avanti così, perché mentre a marzo c’era il lockdown, che è un muro, oggi questo muro non c’è. Se non abbiamo i posti letto, bisogna prendere delle decisioni, difficili ma evidenti a tutti”.