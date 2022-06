Fucilate contro l’abitazione per lasciarla libera, i carabinieri sulle tracce di uno straniero

CASALABATE (Lecce) – Litiga con una coppia di coniugi pretendendo che liberassero la loro casa e, dopo avere imbracciato un fucile, esplode alcuni colpi contro la loro abitazione, per poi dilegarsi dopo avere anche abbattuto il cancello d’ingresso con un’auto.

Il grave episodio, sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri, è accaduto nella notte di mercoledì a Casalabate, dove l’acceso litigio tra tre persone è sfociato in almeno quattro fucilate, ma fortunatamente senza alcun ferito.

Oltre all’autore delle fucilate, uno straniero ora attivamente ricercato dai militari, i fatti hanno coinvolto anche una coppia di coniugi del posto, riusciti a schivare i colpi d’arma da fuoco rifugiandosi in casa. Gli investigatori dell’Arma sono al lavoro per risalire al responsabile, che per entrare nella villetta ha usato una Fiat 500 a mo’ di ariete per abbattere il cancello. L’auto è stata ritrovata abbandonata sul posto.