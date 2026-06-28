Aggressione fuori dalla discoteca: due feriti in ospedale

TAVIANO (Lecce) – Scene di violenza, nella notte, alla periferia di Taviano. Un’aggressione ai danni di un gruppo di giovani si è verificata nei pressi di una nota discoteca del posto, costringendo due dei coinvolti a ricorrere alle cure del personale medico dell’ospedale di Gallipoli.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si erano fermati a bordo strada in seguito ad un guasto alla propria auto, quando, all’improvviso, sarebbero stati accostati da un secondo gruppo di giovani.

Per motivi ancora non chiari, tra i due gruppi sarebbe scoppiata una lite, sfociata poi in una vera e propria aggressione fisica. Due ragazzi, in particolare, sarebbero rinasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli per ricevere le cure necessarie.

Fortunatamente le ferite riportate sarrebbero lievi, solo escoriazioni che guariranno in pochi giorni. Al momento non è ancora ben chiara la dinamica che ha scatenato la violenza, e si attendono ulteriori aggiornamenti dalle forze dell’ordine per fare luce sull’episodio e chiarirne i motivi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che ora si occupano delle indagini.