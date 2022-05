Le previsioni meteo di oggi 26 ottobre

AL NORD

Tempo instabile o perturbato sulle regioni del Nord Italia per gran parte della giornata con piogge e temporali in movimento da Nord-Ovest verso Nord-Est, localmente anche a carattere di nubifragio. Neve sulle Alpi in calo fin verso i 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al Centro Italia sia al mattino che al pomeriggio con locali piogge o temporali solo sulla Toscana. Maggiori schiarite lungo le coste adriatiche. Peggiora nella notte con piogge e temporali anche intensi sulle regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sulle regioni meridionali tempo asciutto al mattino con nubi sparse e schiarite. Peggiora nel pomeriggio sulla Sardegna con piogge e temporali anche intensi, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte piogge in arrivo anche su Campania, Molise e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

