Le previsioni meteo di oggi 29 ottobre 2020

Puglia

Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il territorio; cieli poco nuvolosi al pomeriggio senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse.

Molise

Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata i cieli saranno per lo più poco nuvolosi con tempo asciutto.

Basilicata

Sole prevalente al mattino su gran parte della regione; tempo stabile anche nel pomeriggio con velature diffuse. Possibili pioviggini in serata sui settori sud occidentali, asciutto altrove.

