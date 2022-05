Le previsioni meteo di oggi 7 ottobre 2020

AL NORD

Giornata prevalentemente stabile al nord Italia anche se con nubi irregolari e a tratti compatte. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni sulle regioni orientali sia al mattino che al pomeriggio.

AL CENTRO

Maltempo sulle regioni centrali del paese con piogge diffuse, fenomeni in attenuazione in tarda mattinata in Toscana e in serata su tutte le regioni. Possibili temporali tra Umbria, Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Graduale peggioramento in arrivo al sud Italia con le prime piogge al mattino su Campania e Molise. Rapida estensione dei fenomeni sulle restanti regioni meridionali entro la nottata. Precipitazioni più intense in Campania e Basilicata.

Temperature n aumento al nord, in calo al centro-sud Italia.

