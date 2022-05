Nuova impennata di contagi: la responsabilità è (anche) di chi si era illuso che l’estate avesse debellato il virus

SALENTO – Per il centrodestra il decreto è tutto sbagliato. Se i contagi aumenteranno, dice la Meloni, la colpa non è degli italiani, ma del Governo. Anche Salvini è sulla stessa linea d’onda. L’accusa al Governo è quella di aver aperto le scuola senza mettere mani ai trasporti. In realtà è sotto gli occhi di tutti che i contagi sono saliti perché la gente, fidandosi del clima estivo che ha messo all’angolo il virus, ha cominciato a vivere senza usare alcuna precauzione per la tutela della salute propria e degli altri, pensando che il covid fosse solo un triste ricordo e che prenderselo, eventualmente, avrebbe significato farselo senza sintomi.

Così i ragazzi, per la verità anche gli adulti, si sono riuniti nelle piazze, fuori dai locali, nelle case. Senza mascherine, senza distanza. C’era bisogno di normalità, di vivere con spensieratezza, di riprendere le abitudini quotidiane e di ritornare ad abbracciare i propri amici e poi i propri cari. A cui hanno trasmesso il virus.

Alla seconda ondata, preannunciata da qualche virologo più “ansioso”, non ci credeva nessuno. Era più comodo pensare che l’incubo fosse finito.

Alcuni erano anche impegnati a fare campagne elettorali avendo cura di non aumentare i posti in ospedale. Chi si fermava a parlare di virus veniva guardato come un gufo nero. In un video, che ha fatto il giro sul web, una donna assembrata in spiaggia urlava “ non ce n’è coviddi”. E gli italiani, almeno la maggior parte, ci ha creduto dimenticando i morti e i camion di Bergamo.

Le discoteche hanno aperto, il turismo è stato rilanciato, la gente ha iniziato a viaggiare, i ragazzi a riunirsi nei locali e, dopo, in famiglia. E il virus, che per la verità, non ha mai smesso di circolare, ha ripreso forza. Senza nessun controllo. In città la polizia locale ha ripreso a fare le multe e le diatribe tra consiglieri e vigili hanno riguardato solo il livello di buona o mala educazione.

E ora, con la seconda ondata si prospettano scenari molto simili a quelli grigi del lockdown.

La scuole, aperte con i duri sacrifici dei dirigenti e del personale scolastico, fanno fatica a garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute.

Le palestre, sotto accusa, si sono adeguate ai rigidi protocolli. Almeno la maggior parte. Il problema è che per colpa di quelle che non li rispettano, forse chiuderanno anche quelle che hanno investito soldi e tempo per osservare le norme.

I locali chiuderanno prima e non potranno consentire assembramenti, pena chiusura.

Conte, nel frattempo, ha chiamato Fedez e la Ferragni per chiedere sensibilizzazione dei ragazzi sull’aiuto delle mascherine. A Milano, però, si prospettano lockdown.

Nessuno si salva da solo nella lotta contro questo virus. Non ci salveranno sicuramente i negazionisti o i buonisti del web che diffondono messaggi fuorvianti e che non hanno mai parlato con un malato di covid. Perché farlo, forse, fa paura.

Abbiamo tutti dimenticato, però, che la vera madre della paura è l’ignoranza.