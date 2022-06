Offese social ad una coppia di medici: scatta la perquisizione, indagata una vicina dei due professionisti

UGENTO (Lecce) – Post diffamatori su Facebook nei confronti di una una coppia di dottori, suoi vicini di casa. C’è un’inchiesta per alcuni commenti al vetriolo pubblicati sui social da una 61enne di Ugento che, per mesi, avrebbe preso sotto tiro una coppia di professionisti residenti nelle immediate vicinanze della sua abitazione. E per accertare il tenore e il livore dei messaggi, su disposizione del pubblico ministero Luigi Mastroniani, i carabinieri di Ugento si sono presentati in casa della donna per sequestrare il telefono affidato all’ingegnere informatico Silverio Greco che dovrà scremarne il contenuto. Sulle prime è stato accertata la presenza di tre account su facebook utilizzati dalla donna. Da una prima ispezione informatica sui social è spuntato un commento scritto dal telefono che recitava: “Attenti a quei due falsi pedolochi di ugento ammazzano le persone b e g” scritto sotto un link di Striscia La Notizia e condiviso dalla stessa donna. Ora sul telefonino saranno effettuati ulteriori accertamenti.

E al vaglio sono finiti altri post visibili sulla pagina Facebook della signora. A corredo di un link postato il 20 dicembre scorso la donna aveva esplicitamente citato i due dottori (marito e moglie) accusando “entrambi di rovinare le persone dando medicine fatte da loro d di stare attenti a questi imbroglioni”. Dalle parole la vicina sarebbe passata ai fatti. Nel periodo del lockdown, infatti, avrebbe interpellato la Guardia di Finanza affinché i militari effettuassero un accertamento nell’abitazione dei due professionisti perché, a dire della donna, effettuavano visite a domicilio in nero. Un groviglio di accuse. Eccessive per la coppia che ha deciso di sporgere denuncia-querela contro la vicina ora finita al centro di un’indagine per una serie di post offensivi ai danni dei due medici. A seguire gli sviluppi dell’indagine per l’indagata, l’avvocato Antonio Palumbo.