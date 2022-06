Proclamati gli eletti in Regione: doccia fredda per Blasi e Raone. Ecco chi prende il posto di Delli Noci

BARI – Ora che è certa l’elezione, Alessandro Delli Noci, lascia le sue deleghe e il posto di vicesindaco a Lecce. Si apre la successione: le deleghe assessorili andranno a Marco Nuzzaci, mentre per il posto da vicesindaco sono in corsa anche gli assessori Gnoni e Signore. Intanto in Regione c’è chi resta fuori nonostante un pienone di voti. I volti più noti che non entrano in Consiglio regionale sono Antonio Raone e Sergio Blasi, che hanno dato un contributo importante alle loro liste con migliaia di voti. La beffa è anche per Ernesto Abaterusso, che con la sua lista ottiene il 4 per cento (raggiungendo la soglia prevista per entrare in Consiglio), ma resta fuori con tutti i suoi uomini (farà ricorso). Nel Movimento 5 Stelle oltre ad Antonella Laricchia entra l’unico leccese, Cristian Casili, con Di Bari, Barone e Galante. Anche Forza Italia ha un solo leccese in Consiglio: è Paride Mazzotta, che entra con la barese Lacatena e il foggiano Gatta. Per Fratelli D’Italia entra l’unico leccese Antonio Gabellone, con Zullo, Ventola, Caroli, De Leonardis, Perrini. Per la Lega entra in Consiglio il leccese Gianni De Blasi, con Bellomo, Splendido e il candidato presidente Fitto. Nella Puglia Domani (lista del presidente del centrodestra) è proclamato eletto Paolo Pagliaro, insieme a Tammarco di Bari e Dell’Erba di Foggia.

LA DOCCIA FREDDA PER BLASI

Nel Pd resta a casa Sergio Blasi, terzo classificato. Entrano tre tarantini, ma solo 2 leccesi in Consiglio. I leccesi eletti con i dem sono Donato Metallo (primo con 16.830 preferenze) e Loredana Capone. Ecco gli altri eletti: Paolicelli, Maurodinoia, Parchitelli, Caracciolo, Cilento, Mennea; i brindisini Amati e Bruno; i foggiani Piemontese (assessore allo Sviluppo Economico) e Campo; i tarantini Pentassuglia (assessore all’Agricoltura), Di Gregorio, Mazzarano.

LE ALTRE LISTE DI EMILIANO

Nella lista “Con Emiliano” l’unico leccese eletto è Alessandro Delli Noci, con i baresi Lopalco e Longo, Tupputi della Bat e il brindisino Leoci, Tutolo a Foggia e Lopane a Taranto. Nulla da fare per il noto imprenditore Antonio Raone, che è arrivato secondo nella circoscrizione leccese, totalizzando 7.200 voti. Tra i Popolari con Emiliano, lista sostenuta dall’assessore uscente Salvatore Ruggeri, che ha lasciato a Cesa lo Scudocrociato (l’Udc a destra non ha eletto nessuno), ha eletto i due leccesi Sebastiano Leo (assessore uscente all’Istruzione) e Mario Pendinelli. Gli altri eletti di questa lista sono Stea, Lanotte, Vizzino, Clemente e Stellato. Sarà un Consiglio regionale con molti volti nuovi tra i leccesi, ma ancora poche donne.