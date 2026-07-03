Controlli sulla costa, la Polizia di Stato denuncia due persone per ricettazione

Gallipoli (Lecce) – Denunciati in stato di libertà due uomini trovati in possesso di materiale di provenienza furtiva durante i servizi straordinari di controllo del territorio avviati per la stagione estiva a Gallipoli dal Questore Giampietro Lionetti, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori.

​Il primo controllo è stato effettuato ieri dalla volante del Commissariato di Gallipoli verso le ore 9 nel centro cittadino, procedendo al controllo di un 49enne, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre dormiva nell’androne di una abitazione privata.

​Sottoposto a perquisizione sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di una borsa contenente un computer portatile HP, un power bank e una cassa wi-fi portatile. I successivi accertamenti, eseguiti anche tramite l’accensione del computer, hanno permesso di stabilire che i beni erano stati trafugati la notte precedente da un’auto in sosta sulla litoranea di Gallipoli, dopo aver forzato la vettura.

​La legittima proprietaria, una volta rintracciata, si è recata presso gli uffici di Polizia per sporgere denuncia e riconoscere i propri oggetti, che le sono stati restituiti su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nei confronti dell’uomo si è proceduto con la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione e con la contestuale emissione di un ordine di allontanamento da parte del Questore di Lecce.

​Durante il secondo intervento avvenuto nella nottata, poco dopo l’una e mezza in località Baia Verde, gli agenti hanno notato un individuo a piedi dall’atteggiamento sospetto che, alla vista della volante, ha tentato improvvisamente di cambiare direzione.

​Fermato per un controllo, l’uomo è risultato privo di documenti identificativi e ha mostrato un evidente nervosismo. La perquisizione sul posto ha consentito di rinvenire nelle tasche dei pantaloni un cacciavite lungo quasi 30 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso, e una borsa femminile contenente numerosi effetti personali, tra cui le chiavi di un’auto (su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza).

​L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato, dove è stato identificato: si tratta di un 43enne, residente a Presicce-Acquarica, già noto alle forze dell’ordine. Oltre alla denuncia in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è ora in corso di valutazione l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Gallipoli, la cui durata sarà determinata dal Questore di Lecce in base alla pericolosità sociale del soggetto.