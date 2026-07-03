Difendere Nardò, al via il tesseramento. Pierpaolo Giuri: “con continuità per l’ascolto e l’impegno quotidiano a favore della comunità neretina”

AL VIA LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO DI DIFENDERE NARDÒ: “CON LO SPIRITO DEL 2016”

Mentre iniziano a delinearsi schieramenti, alleanze e strategie in vista delle prossime elezioni amministrative a Nardò, tra le realtà politiche che guardano all’appuntamento elettorale con maggiore forza organizzativa c’è certamente Difendere Nardò che ha deciso di lanciare una campagna per il tesseramento. Guidato dall’assessore Pierpaolo Giuri, il più votato alle ultime amministrative neretine, il movimento civico ha lanciato la nuova campagna di tesseramento con l’obiettivo di consolidare e ampliare una base che negli anni si è affermata come una delle più solide e radicate del panorama politico di Nardo’ e vista con attenzione anche fuori dalla comunità neretina.

Prende il via, dunque, la nuova campagna di tesseramento di Difendere Nardò, il movimento civico che da anni sostiene il progetto amministrativo guidato dal sindaco Pippi Mellone. Per i suoi dirigenti si tratta di un percorso che ha contribuito ad una stagione di crescita, sviluppo e protagonismo per la città.

Lo slogan scelto per la campagna è “Con lo spirito del 2016”, un richiamo alle origini di un percorso politico e umano nato dal basso, tra la gente, fondato su coerenza, partecipazione, coraggio e amore per Nardò.

Attraverso un volantino che sarà distribuito nelle prossime settimane, il movimento invita cittadini, simpatizzanti e sostenitori a entrare a far parte di una comunità che continua a credere in una politica fatta di presenza sul territorio, ascolto e impegno quotidiano.

“Lo spirito del 2016 è lo stesso con cui abbiamo iniziato questa avventura, oltre vent’anni fa, insieme a Pippi Mellone e che non abbiamo mai tradito” dichiara l’assessore Pierpaolo Giuri, come detto il più suffragato alle ultime elezioni amministrative. “Siamo rimasti fedeli ai nostri ideali e al nostro modo di fare politica: vicini alle persone, ai quartieri, alle associazioni, alle famiglie e alle attività produttive. Non ci siamo mai fatti condizionare dalle logiche di palazzo o dagli interessi di pochi e non abbiamo mai accettato che le decisioni per la nostra città venissero prese altrove. Abbiamo scelto di stare sempre dalla parte della comunità e di lavorare per restituire a Nardò il ruolo che merita. Con noi il futuro della città lo decidono i neretini. Oggi chiediamo a chi condivide questo percorso di continuare a camminare insieme a noi, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la stessa determinazione che ci guidano da sempre”.

“Difendere Nardò è prima di tutto una comunità di donne e uomini che credono nella partecipazione e nell’impegno civico» aggiunge la consigliera comunale Maria Giulia Manieri Elia. “In questi anni abbiamo visto la città crescere, conquistare riconoscimenti prestigiosi e affermarsi come punto di riferimento nel Salento. Ma ogni traguardo raggiunto porta con sé nuove responsabilità. Per questo vogliamo coinvolgere nuove energie, nuove idee e nuovi cittadini pronti a contribuire al futuro della nostra comunità, al fianco del sindaco Pippi Mellone e del vicesindaco Maria Grazia Sodero, con cui condividiamo ogni giorno un impegno concreto e costante per il bene di Nardò.

La campagna di tesseramento rappresenta un’occasione per rafforzare il movimento e affrontare le sfide dei prossimi anni con lo stesso spirito che nel 2016 ha dato vita a una delle più importanti esperienze civiche del territorio.

Difendere Nardò. Con lo spirito del 2016. Perché il futuro di Nardò appartiene ai neretini”.