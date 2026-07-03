Darsena di San Cataldo ripulita, restano due società in campo per l’affidamento: lunedì si deciderà. Scorrano: “Pronta per funzionare”

LECCE – Si sono chiusi nella mattinata di oggi, alle ore 12, i termini per la presentazione dell’offerta economica per la gestione della Darsena di San Cataldo, stagione 2026. Delle quattro ditte che avevano manifestato il proprio interesse, hanno partecipato alla gara in due: Vienna Srl di Taurisano e Soluzioni Marittime Srl di Ugento.

Lunedì mattina, alle ore 09.30, presso il comune di Lecce – assessorato all’Urbanistica in piazzetta Panzera, si procederà all’apertura delle buste per comparare le offerte pervenute e, quindi, scegliere l’operatore che avrà la concessione della Darsena sino al 31 ottobre 2026.

Nel frattempo sono stati ultimati i lavori di rimozione della poseidonia oceanica dal canale e dal molo di alaggio ed è stata eseguita la pulizia di tutta l’area a terra dalle erbe infestanti.

“La struttura è, dunque, pronta per essere messa in esercizio, tant’è che in questi giorni sono state numerose le imbarcazioni che ne hanno usufruito – spiega l’architetto Gianpaolo Scorrano, Assessore all’Urbanistica della città di Lecce – L’auspicio è che le condizioni meteorologiche e, sopratutto, del vento, consentano l’utilizzo della stessa senza dover ricorrere a nuove procedure d’urgenza. C’è chi dice che l’amministrazione non avrebbe dovuto fare nulla, che sono soldi pubblici buttati a mare e che lo scrivente farebbe migliore figura a stare in silenzio. A quel qualcuno il sottoscritto risponde semplicemente con una massima: ‘l’uomo che fa molto, sbaglia molto. L’uomo che fa poco, sbaglia poco. L’uomo che non fa nulla, non sbaglia mai e critica. Ma non è un uomo’”.