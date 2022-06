Tentata estorsione e stalking ai danni del consigliere Quintana: sentenza parzialmente annullata per Marco Barba

GALLIPOLI (Lecce) – Sentenza parzialmente annullata in Cassazione per Marco Barba, Nessuno sconto di pena in Appello per il gallipolino Marco Barba, meglio conosciuto come “U Tannatu”, accusato di stalking, tentata estorsione ai danni del consigliere comunale Sandro Quintana, nonché di detenzione di armi e munizioni comuni da sparo, materiale esplodente e di danneggiamento seguito da incendio. E proprio per quest’ultima accusa la Cassazione ha disposto il parziale annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giudizio davanti ad altra Corte d’appello. Sia in primo che in secondo grado il 46enne, difeso dall’avvocato Fabrizio Mauro, era stato condannato a 10 anni di reclusione.

L’istruttoria di primo e di secondo grado aveva fatto luce sulle veridicità delle accuse contenute nelle carte dell’inchiesta ribattezzata “Barbapapà”. Gli accertamenti, coordinati dall’allora sostituto procuratore Alessio Coccioli, sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Gallipoli all’epoca al comando del capitano Francesco Battaglia. Le denunce sporte dal consigliere di minoranza del Comune di Gallipoli, con un passato, dal 2009 al 2014, di consigliere provinciale e comproprietario del ristorante “Mare Chiaro”, avevano messo in moto le indagini. Le intimidazioni risalgono all’estate del 2017. Quintana e altri dipendenti del ristorante sarebbero stati avvicinati, intimiditi e costretti a cambiare le proprie abitudini di vita. Tanto che alcuni di loro avrebbero persino rinunciato ad entrare nel locale.

Tale campagna persecutoria sarebbe riconducibile all’incapacità delle vittime di consentire, nel corso di più serate di fine estate, l’ingresso gratis di Barba nelle principali e più frequentate discoteche gallipoline, grazie alle loro conoscenze con i gestori dei locali notturni. In alcune occasioni “Tannatu” avrebbe esibito alle parti offese una pistola arrivando persino ad inviare anche due proiettili calibro 7,65. C’è poi anche una richiesta estorsiva indirizzata a Quintana: una somma di denaro per poter acquistare un furgone adibito al trasporto di prodotti ittici. Il monitoraggio dell’utenza telefonica intestata a Marco Barba ha inoltre permesso di accertare il potenziale bellico a sua disposizione. Come riscontri all’attività tecnica, infatti, i carabinieri della Compagnia di Gallipoli, nel corso di due perquisizioni a fine settembre, ritrovarono due pistole con proiettili compatibili con il calibro inviato alle vittime; 8 ordigni esplosivi artigianali di varie forme.

La spregiudicatezza di “Tannatu” sarebbe emersa da un altro episodio. Barba, infatti, confinato agli arresti domiciliari, avrebbe incendiato un’autovettura parcheggiata nei pressi della propria abitazione. Da qui l’aggravamento della misura cautelare con il carcere. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia depositò un memoriale scritto di suo pugno in cui controbatteva a tutte le accuse. Barba è sempre detenuto nel carcere di Trani dopo aver trascorso un periodo in ospedale per alcuni problemi di salute che, secondo una perizia, dovrebbero essere curati con una detenzione domiciliare. Sulla spalla già appesantita dai tanti guai giudiziaria di recente si è poi aggiunta la condanna in Appello a 30 anni di reclusione per l’omicidio del cittadino marocchino Khalid Lagraidi vittima di una lupara bianca nel giugno del 2016 per motivi, secondo quanto accertato dal processo, per un debito di droga.