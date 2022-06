A Sannicola preoccupa il focolaio alla scuola materna: 3 bambini e una maestra positivi

SANNICOLA – Alcuni in paese pensano che il focolaio sia partito da un funerale dello scorso 28 ottobre, dove hanno partecipato due persone poi risultate positive, ma stabilirlo con certezza oggi è veramente difficile. In queste ore sta circolando la notizia di tre bambini positivi, dopo che la maestra si è ammalata di covid. La dirigente ha messo in quarantena la classe. La notizia dei tre nuovi tamponi positivi è arrivata nel pomeriggio: la scuola potrebbe essere chiusa quando la notizia sarà ufficiale.

Il sindaco al telefono confessa di aver avuto questa indiscrezione, ma attualmente non c’è una comunicazione ufficiale né dall’Asl né dalla prefettura. Tra le mamme è scattata l’allerta e la corsa contro il tempo per individuare i contatti dei positivi e bloccare un focolaio che sembra avanzare giorni dopo giorno.

