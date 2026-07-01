“Estate a Sannicola 2026”: un’estate di emozioni, musica e tradizioni

SANNICOLA (Lecce) – Il Comune di Sannicola presenta “Estate a Sannicola 2026”, il ricco cartellone di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta la stagione estiva, trasformando il paese in un luogo di incontro, cultura, spettacolo e valorizzazione delle proprie tradizioni.

Un programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, capace di coniugare grandi eventi musicali, iniziative dedicate alle famiglie, manifestazioni enogastronomiche, appuntamenti culturali e feste popolari, con l’obiettivo di offrire un’estate viva, partecipata e di qualità.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spicca il 6 agosto, quando Piazza della Repubblica ospiterà “Piazza Grande”, il concerto di Francesco De Siena, vincitore di The Voice Senior, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i più grandi successi della musica italiana.

Grande attesa anche per il CALÈNDER BEER FEST, tre serate all’insegna della musica, dello street food e della migliore birra, destinate ad attirare migliaia di visitatori e a confermare Sannicola come una delle mete più vivaci dell’estate salentina.

Non mancherà uno degli appuntamenti più apprezzati degli ultimi anni, ARTE IN PIAZZA FOOD, dove arte, gusto e intrattenimento si incontreranno in una cornice di festa con le coinvolgenti performance musicali degli 88Max e degli Ipergalattici, offrendo serate dedicate alla convivialità e alla promozione delle eccellenze del territorio.

A suggellare il calendario sarà la tradizionale Festa Patronale della Madonna delle Grazie, momento identitario molto sentito dalla comunità sannicolese, che culminerà con il grande concerto di LDA e AKA 7even, due tra gli artisti più amati dal pubblico giovane, pronti a regalare uno spettacolo di grande richiamo.

L’intero cartellone è il risultato di un importante lavoro di programmazione e di una stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale, associazioni, comitati festa, Pro Loco, attività commerciali e volontari, che insieme hanno contribuito alla realizzazione di un’estate capace di coniugare promozione turistica, socialità e valorizzazione del territorio.

«Estate a Sannicola 2026 rappresenta molto più di un semplice calendario di eventi: è il racconto di una comunità che sceglie di investire nella cultura, nell’accoglienza e nella condivisione. Ogni manifestazione è stata pensata per valorizzare il nostro territorio, sostenere le attività locali e offrire ai cittadini e ai tanti turisti occasioni autentiche di incontro e di emozione.

Sannicola è un paese che ha tanto da raccontare: le sue tradizioni, la sua storia, la sua ospitalità e la voglia di stare insieme. Ringrazio tutte le associazioni, i comitati festa, la Pro Loco, i commercianti, gli sponsor e i tanti volontari che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla costruzione di questo importante programma. È grazie a questo straordinario lavoro di squadra che anche quest’anno possiamo offrire un’estate ricca di appuntamenti e di qualità, confermando Sannicola come una meta sempre più attrattiva nel panorama turistico del Salento.»