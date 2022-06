Dpcm: FI Puglia, da Lopalco desolante scarica responsabilità su governo

“Lo spettacolo offerto dal governo regionale pugliese, che scarica su quello nazionale la responsabilità della diffusione del Covid imputata alla scelta di riaprire le scuole, è a dir poco desolante”. Così in una nota i parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Francesco Paolo Sisto, Elvira Savino, Carmela Minuto e Vincenza Labriola e i consiglieri regionali del partito Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta. “Il neo assessore alla Sanità pugliese Lopalco, nel puntare il dito sulla decisione di far tornare gli studenti in classe, dimentica la totale, dichiarata inadeguatezza della Regione nello screening della popolazione, nel tracciamento e nelle terapie per contrastare il Covid. L’inerzia di fronte alla consapevolezza di queste evidenti e rischiosissime mancanze rende l’amministrazione della Puglia doppiamente responsabile. Quanto al tentativo di scaricabarile messo in atto da Lopalco e Emiliano, si tratta di un atto di viltà politica senza precedenti”, concludono.

