Il Reparto Anestesia di Scorrano resta aperto, De Blasi: “Grazie alle sinergie istituzionali”

SCORRANO – Il consigliere regionale leghista Gianni De Blasi annuncia che è risolto il problema del reparto anestesia di Scorrano grazie alla sinergia e all’impegno tra gli enti istituzionali. “Il reparto rimarrà aperto e funzionerà regolarmente,ho avuto rassicurazioni dalla direzione generale che sia per i pazienti ricoverati sia per quelli che eventualmente si ricovereranno saranno garantiti i diritti d assistenza. Si è trattato soltanto della disponibilità data dal Primario del nosocomio di Scorrano a prestare il proprio apporto all’ apertura del centro Covid di Galatina , senza per questo trascurare il suo reparto. Se qualcuno pensa di risolvere i problemi con iniziative estemporanee sta sbagliando strada.Dalla protesta bisogna passare all azione per la risoluzione dei problemi.

Avevo sollevato per primo con un comunicato stampa il problema ,sollecitato dagli amici ed operatori sanitari di Scorrano ,ed oggi con soddisfazione ringrazio coloro che hanno contribuito al chiarimento! Scorrano è ospedale di primo livello e tale deve rimanere per assicurare assistenza al proprio territorio”.