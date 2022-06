Mafia, attentati e droga: condanne per quasi un secolo di carcere

CARMIANO/MONTERONI (Lecce) – Si chiude con 14 condanne e 8 assoluzioni il processo con rito abbreviato avviato dopo l’inchiesta su una presunta organizzazione con roccaforte tra i comuni di Carmiano e Monteroni attiva nello spaccio di ingenti quantitativi di droga. Il gup Giovanni Gallo, al termine del processo in abbreviato, ha condannato il presunto capo del sodalizio Fernando Nocera, 64enne di Carmiano, a 10 anni di reclusione con l’accusa di mafia e assolto dai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e da alcuni episodi di spaccio (difeso dagli avvocati Stefano Prontera e Cosimo D’Agostino a fronte dei 17 e mezzo invocati dal pubblico ministero della Dda Carmen Ruggiero). Tredici e 9 anni sono stati inflitti ai fratelli Conversano: Davide, 28 anni, di Carmiano e Matteo, di 30, residente a Porto Cesareo che, secondo l’accusa, avrebbero gestito gli affari del gruppo dopo l’arresto in carcere il 18 gennaio di due anni fa.

Di seguito tutte le altre condanne: 6 anni per Andrea Arnesano, 39enne residente a Carmiano; 6 anni per Alessio De Mitri, 30enne residente a Carmiano; 7 anni per Daniele Esposito, 37enne residente a Carmiano; 8 anni e 4 mesi per Marcello Fella, 59enne residente a Carmiano; 7 anni per Stefano Garofalo, 32 enne residente a Carmiano; 6 anni per Andrea Luggeri, 30enne residente a Carmiano; 2 anni e 6 mesi per Diego Pellè, 36enne residente a Carmiano, assolto dal 74 e l’accusa di detenzione e spaccio riqualificata nell’ipotesi con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo hashish; 6 anni e 8 mesi per Gabriele Pellè; 42 enne residente a Lecce; 3 anni e 6 mesi per Fabio Spagnolo, 44enne residente a Porto Cesareo; 6 anni per Graziano Tondi, 22enne residente a Magliano, assolto dalle accuse di mafia, incendi e dalla bomba piazzata sotto l’auto del comandante dei vigili urbani di Arnesano, (difeso dall’avvocato Stefano Pati); 4 anni e mezzo per Andrea Visconti, 27enne residente a Carmiano.

Sentenza di assoluzione, invece, è stata disposta Liva Comelli, 62enne residente a Udine, moglie di Nocera, accusata di mafia (avvocato Stefano Prontera); Giuliana Cuna, 45enne residente a Monteroni di Lecce; Roberto Spedicato, 54enne residente a Gallipoli; Francesco Carrozzo, 34enne residente a Magliano, Giuseppe Paladini, 52enne residente a Carmiano, e Torquato Pati, 39enne residente a Monteroni di Lecce; Gabriele Tarantino, 40enne domiciliato a Monteroni di Lecce; Pietro Spalluto, 41enne residente a Torchiarolo, (difeso dagli avvocati Paolo Spalluto e Mario Pede).

Nel processo, fatto inedito, Comuni di Arnesano, Carmiano e Leverano compaiono come parte civile contro gli imputati accusati di mafia. Una scelta, con gli avvocati Giuseppe Martino e Marco Pezzuto, dettata dai danni d’immagine che questi paesi limitrofi hanno dovuto subìre alla luce del clamore suscitato dall’operazione. Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Mario Stefanizzi; Ladislao Massari; Valeria Corrado; Francesca Conte; Luigi Rella; Massimiliano Petrachi; Francesco Tobia Caputo; Paola Scarcia; Gabriele Valentini; Raffaele Benfatto; Antonio Favale; Paolo Spalluto; Anna Maria Caracciolo e Stefano Bortone.