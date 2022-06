Pagliaro: “Asl renda fruibile il numero Covid che risulta sempre occupato. E’ gravissimo”

LECCE – “Apprendo con dispiacere e stupore che l’ASL di Lecce è completamente in confusione e nessun operatore risponde al numero 0832 215318 dedicato alla Covid-19 che il dipartimento di prevenzione ha attivato per venire incontro ai cittadini rispondendo alle loro domande”. Lo dichiara il Consigliere Regionale e Presidente del MRS, Paolo Pagliaro.

“Il numero risulta sempre occupato – prosegue – ed è ancor più grave, aver appreso, che ne sono a conoscenza anche gli operatori del numero verde 800713931 della Regione Puglia che provvede ad informare i cittadini sul Coronavirus, ed invece non si è accorta di nulla la Regione.

Questa è una cosa gravissima perché non si possono lasciare da soli i cittadini in questo modo, non si possono lasciare nel limbo degli interrogativi irrisolti di fronte ad una pandemia che sta mettendo in ginocchio tutti.

Ed è ancora più grave prendere atto che questo non accade solo a Lecce ma accade chiamando ogni numero di ogni ASL della Regione Puglia.

Chiediamo un intervento celere e vigoroso del Presidente Emiliano – conclude Pagliaro – che deve assumersi la responsabilità di questo disservizio gravissimo e deve risolverlo immediatamente.

Come si fa a chiedere sacrifici ai cittadini se poi si lasciano alla mercé del destino?

Auspico una pronta soluzione: questo problema non può passare inosservato ma deve essere risolto immediatamente”.