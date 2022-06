Un buono acquisto per salvare le attività commerciali in vista del lockdown: la proposta su Facebook raccoglie consensi

LECCE – Un buono acquisto da regalare ad amici e familiari per sostenere le attività locali in vista dello shopping natalizio. A lanciare la proposta è il titolare della drogheria di viale Taranto, a Lecce, Giuliano De Carlo “sperando di poter essere ancora qui anche il prossimo anno”. In attesa del nuovo Dpcm governativo e delle restrizioni che, inevitabilmente, determineranno ulteriori ripercussioni sulle attività commerciali, c’è chi guarda avanti dopo gli effetti di una chiusura forzata tra marzo e aprile. “Dall’esperienza acquisita nei mesi scorsi e nel vedere come i dati dei contagi stiano continuando a salire una chiusura alle 18 coincide per molti di noi in una chiusura totale gestendo un’attività che lavora prevalentemente di sera”.

E allora in previsione dello shopping natalizio anziché incrementare gli introiti delle aziende internazionali egemoni sul mercato web perché non aiutare la microeconomia locale? Librerie, ristoranti, parrucchieri, estetisti, teatri, cinema, artigiani e commercianti. “Questa iniziativa può aiutare l’intero comparto commerciale”, è il pensiero di De Carlo, “perché molti di noi avranno una seria difficoltà a poter riaprire. Riaprire significa poter sostenere gli impegni presi prima della chiusura; quelli che corrono durante il lockdown e i costi che serviranno per rialzare la saracinesca”. E lo scenario non è dei migliori. “Stiamo parlando di impegni economici impegnativi”, spiega De Carlo “e sarà ancora peggio del primo lockdown quando in tanti hanno avuto la forza economica per ripartire.

Gli aiuti elargiti dal Governo non sono stati sufficienti per coprire tutti i costi e questa volta in molti rischiano di cadere sul campo”, è il timore del titolare della drogheria. Ecco perché aiutare l’economia locale potrebbe rivelarsi fondamentale per consentire a molte attività del territorio di rimanere in vita “con un acquisto in un negozio di abbigliamento, una cena in ristorante o anche un abbonamento per un mese in una palestra”. Un circuito di spesa locale e virtuoso non solo per regalare una cosa gradita ma anche e soprattutto ed è l’auspicio di De Carlo “per regalare una speranza ai commercianti che si trovano in seria difficoltà e con il serio rischio di dover tenere le saracinesche abbassate per chissà quanto tempo”.