Omicida reo confesso di Noemi e detenuto da tre anni Lucio Marzo chiede di poter lavorare fuori dal carcere

SPECCHIA/MONTESARDO SALENTINO (Lecce) – Già da tempo lavora in carcere impegnandosi dietro le sbarre a Quartucciu (in Sardegna) dove è detenuto da oltre tre anni. Ora, però, Lucio Marzo vuole tornare a dare una mano anche fuori dalle celle per respirare aria di libertà. Sì, proprio lui: l’omicida reo confesso della fidanzatina Noemi Durini, la 15enne di Specchia, uccisa il 3 settembre del 2017 a coltellate e a colpi di pietra nelle campagne di Castrignano del Capo. Il giovane, ora quasi 20enne, è stato condannato in via definitiva a 18 anni e 8 mesi con una sentenza diventata definitiva dopo che la difesa ha rinunciato al ricorso in Cassazione e non appena verrà scontato un quarto della pena potrà beneficiare delle misure alternative previsti dall’ordinamento penitenziario ed ispirati a principi costituzionali.

Di certo il sistema giuridico per i minori è molto più elastico e consente di usufruire di sconti di pena e permessi molto più rapidi. Per un soggetto minorenne condannato per reati comuni come Marzo sono consentiti alcuni benefici previsti dalla Costituzione per consentire il recupero e il reinserimento nella società. Ora il suo avvocato Luigi Rella provvederà ad acquisire la documentazione per il calcolo esatto del residuo di pena e quantificare i tempi in cui poter procedere con tale richiesta che dovrà comunque sempre passare al vaglio degli appositi magistrati competenti per accertare il grado di ravvedimento e di condotta del giovane dietro le sbarre sulla scorta delle relazioni dei responsabili del carcere minorile. Di certo benefici, per quanto soft, sarebbero difficilmente accettati dalla famiglia di Noemi che, in tutti questi anni, non ha mai visto un’effettiva resipiscenza dell’omicida della figlia.

Quella notte di tre anni fa, Lucio prelevò la studentessa dall’abitazione di Specchia con la Fiat 500 di famiglia. Dopo aver percorso una decina di chilometri raggiunsero una campagna alla periferia di Castrignano del Capo dove Lucio consumò il suo progetto omicida. Una mano assassina a soli 17 anni. Lucio ferì Noemi con alcune pietre. Poi, dopo una rapida colluttazione, colpì la fidanzata con una coltellata alla nuca. Infine trascinò il corpo della ragazza sotto un cumulo di pietre di un muretto a secco lasciando Noemi agonizzante. Rientrò a casa. Senza nutrire alcun rimorso. Noemi morì dopo circa tre ore per asfissia così come accertato dal medico legale Roberto Vaglio.

Da subito la scomparsa della ragazza inquietò i suoi genitori. La madre Imma puntò immediatamente il dito contro Lucio adombrando che la figlia non si fosse allontanata spontaneamente. Purtroppo l’istinto materno si rivelò fondato. Dopo dieci giorni di appelli, ricerche e sopralluoghi, Lucio confessò in lacrime in caserma di aver ucciso la sua fidanzata accompagnando gli investigatori nel luogo in cui aveva nascosto il cadavere.