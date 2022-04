Arriva a Lecce l’enoteca a casa tua, per brindare tra le mura domestiche a qualsiasi ora

Se c’è una cosa sulla quale tutto il mondo è d’accordo è che le feste necessitano di un brindisi. A prescindere dal piatto al quale sarà accostato, infatti, il vino è una costante. Brindare insomma è quasi un rito liberatorio, un augurio di buona salute, che mai come in questo periodo è più azzeccato.

Così due ragazzi in piena pandemia hanno deciso di fare qualcosa di innovativo, di trovare la strada giusta per superare lo scoglio delle restrizioni e, al contempo, offrire un servizio.

Giorgio Cigna e Francesco Monaco, rispettivamente 30 e 32 anni, entrambi di Lecce, decidono di puntare tutto su un’idea, quella di sposare il progetto di una app che in Italia è nata nel 2016 a Milano, e che il lockdown ha fatto crescere velocemente.

Si chiama Winelivery e ti permette di far arrivare a casa un vino (o altre bibita) a temperatura, in massimo 30 minuti, con un clik direttamente dal telefonino.

La risposta dei “social-clienti” è stata quasi inattesa e i due giovani leccesi si sono ritrovati a lavorare da mattina a sera per garantire la consegna dei vini con una richiesta sempre più crescente e una riposta sempre più puntuale, attiva ed efficiente. “Lecce è una città che risponde sempre presente alle novità – dicono i due giovani imprenditori – e il servizio di delivery ormai è stato adottato dai leccesi. Con Winelivery portiamo il concetto della consegna a domicilio su un livello superiore. Consegniamo vini birre e superalcolici entro mezz’ora e tutto alla giusta temperatura. Sia a Lecce che provincia”.

Vino, birra, liquori, distillati, superalcolici, cocktail kit, analcolici, soft drink, energy drink, acqua, ghiaccio. Insomma, non manca proprio nulla, il pagamento avviene sia con carta, sia in contanti alla consegna che viene fatta in bici, in monopattino, con motorini e, solo per le consegne fuori città, con l’auto.

“Abbiamo circa 200 etichette che – spiegano Giorgio e Francesco – possono diventare anche un’idea regalo, poiché il vino ordinato può essere fatto recapitare anche a casa di qualcun altro, anche nei giorni di festa”.

I periodi di crisi mettono a dura prova le energie, ma al contempo impongono di dare vita alle illimitate risorse che si possiedono, fino a mettere idee in cammino e arrivare a diventare, in pochi mesi, giovani imprenditori che crescono, che quindi generano ricchezza e producono lavoro. Una realtà probabilmente destinata a crescere. Intanto Lecce e provincia si godono la comoda opportunità; che bere un bicchiere in compagnia è un rito vecchio come il mondo, il più conviviale di sempre. E del resto “Bevendo gli uomini migliorano: fanno buoni affari, vincono le cause, son felici e sostengono gli amici.” (Aristofane)