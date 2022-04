Covid, scendono ancora i contagi: 221 casi, 17 nel leccese. Calano i pazienti nelle terapie intensive

PUGLIA – La seconda ondata del SARS-CoV-2 sembra essersi quasi spenta nel leccese: l’andamento è ormai decrescente da un mese. Tutti confidano nella vaccinazione di massa rapida, prima che possa arrivare una terza ondata. Nella terapia intensiva del Dea di Lecce ci sono ancora 13 pazienti: nulla giustifica la zona rossa, se non una strategia di precauzione uniforme (senza distinzione per le diverse situazioni territoriali) dal costo economico piuttosto rilevante. Resta stabile il numero dei ricoverati: 1.598. Continua a crescere il numero dei guariti: 30.454. Nessun paese della provincia leccese presenta particolari criticità: i numeri sono molto contenuti.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, domenica 27 dicembre 2020, sono stati registrati 1748 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 221 casi positivi: 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati 12 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.008.542 test.

30.454 sono i pazienti guariti.

53.638 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.439, così suddivisi:

33.341 nella Provincia di Bari;

9.942 nella Provincia di Bat;

6.251 nella Provincia di Brindisi;

19.112 nella Provincia di Foggia;

6.695 nella Provincia di Lecce;

10.520 nella Provincia di Taranto;

497 attribuiti a residenti fuori regione;

81 provincia di residenza non nota.