Covid, 1.314 casi: 90 nel leccese. Un focolaio a Collepasso dopo un funerale. Muore un’altra suora

PUGLIA – Sono sempre di meno i ricoverati pugliesi con il covid-19: oggi siamo a quota 1.631. In aumento le guarigioni: il bollettino registra 23.462 guariti. Certo, ancora il SARS-CoV-2 colpisce più duro in qualche comunità salentina dove scoppiano focolai in occasione di “assembramenti familiari”. A Tricase, oggi (venerdì 18 dicembre 2020) è morta un’altra delle suore operative nell’Ospedale “Panico”: era un’ottantenne, ma il sindaco Antonio De Donno spiega che era considerata una figura di riferimento nel nosocomio del sud Salento. Restano altre 5 suore con il covid-19.

L’ASL riporta 23 positivi a Collepasso, ma il sindaco Paolo Menozzi puntualizza che ci sono almeno 5 guariti non ancora conteggiati. In città, dopo due insegnanti positive nella scuola dell’infanzia, un funerale ha scatenato nuovi focolai: sono partiti i tracciamenti. Restano chiuse le scuole in paese fino al 22 dicembre: riapriranno il 7 gennaio. La dirigente scolastica ha disposto la didattica a distanza. “Non mi spiegavo l’aumento dei casi (12 in più): alla fine si è scoperto che tutto è partito da un focolaio scatenato da un funerale – spiega il sindaco di Collepasso al telefono – Da quel momento i contagi sono aumentati nelle famiglie dei parenti del defunto. Con ordinanza urgente ho dovuto chiudere la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Dai dati ufficiali recentemente pervenuti, nonché dall’analisi dei fatti riscontrati, è emerso che la maggiore diffusione del contagio risulta derivare dagli incontri in occasione delle visite effettuate presso le abitazioni dei defunti e durante la veglia della salma prima di dare corso alle operazioni liturgiche presso la Chiesa e di sepoltura presso il cimitero”.

Da oggi a Collepasso saranno vietati (per qualunque numero di partecipanti) i cortei funebri a piedi; le visite presso l’abitazione del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3°grado e degli operatori delle agenzie funebri; le celebrazioni di ulteriori cerimonie presso l’abitazione del defunto. Prima della Celebrazione in Chiesa e dal termine dei riti di commiato, vige l’obbligo per i presenti di non sostare sul sagrato e di recarsi immediatamente al cimitero in automobile; l’obbligo al custode del cimitero, in occasione dell’entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l’ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti più prossimi del defunto ed in maniera contingentata nel numero e nel tempo; obbligo di rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, venerdì 18 dicembre 2020, sono stati registrati 9.346 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 1.314 casi positivi: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 940.923 test.

23.462 sono i pazienti guariti.

52.834 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 78.426, così suddivisi:

30.110 nella Provincia di Bari;

9.117 nella Provincia di Bat;

5.791 nella Provincia di Brindisi;

17.362 nella Provincia di Foggia;

6.205 nella Provincia di Lecce;

9.312 nella Provincia di Taranto;

462 attribuiti a residenti fuori regione;

67 provincia di residenza non nota.