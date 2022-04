Le previsioni meteo di oggi 3 dicembre 2020

Puglia

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge abbondanti su tutta la regione, fenomeni localmente più intensi sul Salento. Tempo instabile anche nelle ore serali sempre su tutti i settori.

Molise

Piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, possibili nevicate oltre i 1500 metri di quota; miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Basilicata

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse localmente molto intenso nel corso del pomeriggio; in serata le precipitazioni interesseranno sempre l’intera regione, ma con minore intensità.

Temperature minime in generale calo, massime in incremento al nord e sulla Sardegna, in diminuzione altrove.

