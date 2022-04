“No Vax” scatenati, attacchi al professor Minelli per il suo programma sul vaccino anticovid

LECCE – “Il vaccino antocovid: efficacia, sicurezza e vantaggi”: un post sul profilo Facebook dell’immunologo, professor Mauro Minelli annuncia uno speciale sull’argomento, pubblicizzato sulla sua pagina, che sarà trasmesso mercoledì 30 dicembre a partire dalle ore 15. È bastato questo per scatenare i “no vax”. Gli ossessionati dal complotto che si sentono perseguitati da “big pharma” (che poi sarebbero le industrie farmaceutiche) si sono sbizzarriti con insulti e provocazioni. Inevitabile l’effetto “shit storm“: una pioggia di ignoranza postata gratuitamente.

Dal 27 dicembre è partita in Italia la campagna di vaccinazione anti-CoViD-19, accompagnata – com’era logico aspettarsi – da un corteo di dubbi, di incertezze e di interrogativi che, a grande richiesta, costituiranno il tema conduttore della puntata del professor Minelli. Tutte le risposte alle domande più ricorrenti in un programma di divulgazione scientifica online (con la conduzione di Marco Renna, il dottor Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia, e il professor Graziano Pesole, Ordinario di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università di Bari: il 30 dicembre risponderanno ai tanti quesiti e a quelli che ancora dovessero ulteriormente essere proposti anche nel corso della diretta. Ma alcuni “no Vax” hanno organizzato il loro inevitabile attacco, con vari “che schifo! Fatevelo voi!” e altre elucubrazioni prive di ragionamenti logici. L’iniziativa è svolta sotto l’egida della FMP Fondazione Medicina Personalizzata – Media partner Adnkronos.