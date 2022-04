Studente con la passione del cinema, un video per non dimenticare un anno orribile e per lanciare un messaggio di speranza per il 2021

LECCE – Elio, classe 2004, studente del Liceo scientifico Banzi, appassionato di cinematografia, con una propensione, tipica degli adolescenti, all’uso del pc e di ogni dispositivo tecnologico. È suo il video apparso nei giorni scorsi sul canale youtube “ il Curly” intitolato “Cosa è successo nel 2020”.

Immagini che riprendono un ragazzo che torna a casa dopo aver festeggiato il capodanno del 2019 e accende la tv per brindare, da solo, l’arrivo del 2020. Un 2020 che, però, si presenta carico di problemi e di eventi nefasti: dall’incendio in Australia, alla pandemia, all’esplosione di Beirut, alla morte di personaggi illustri. Lo abbiamo intervistato per comprendere più a fondo i pensieri di un ragazzo che, a sedici anni, è costretto a stare in casa senza poter frequentare né la scuola né i suoi amici.

A chi è rivolto il tuo video?

A tutte le persone che, nel 2020, hanno sofferto per colpa di tutti gli avvenimenti e in particolare per la pandemia che ha colpito tutto il mondo e anche l’Italia.

Cosa hai voluto dire al mondo?

Ho voluto ricordare l’anno in modo tale da affrontare il 2021 con più speranza.

Qual è la speranza per un ragazzo di sedici anni?

Sicuramente quella di riprendere a sognare dal momento che la pandemia ha reso più difficili il raggiungimento degli obiettivi di ogni ragazzo e di ogni persona in generale per non parlare poi di chi ha perso i propri cari.

C’è un messaggio di speranza nel tuo video?

Il mio video termina con un addio in un modo particolare al 2020 ed apre le porte al nuovo anno che spero, come tutti, sia migliore.

Cosa ti auguri per il 2021?

Mi auguro che ognuno di noi possa raggiungere i propri obiettivi o, quantomeno, avvicinarsi ad essi e, soprattutto, che non ci siano più morti per il covid, per le guerre, per i bombardamenti e per la distruzione dell’ambiente da parte dell’uomo.

Perché hai deciso di girare il video?

Ci sono alcune azioni che compiamo perché sentiamo di doverlo fare e io quando ho deciso di montare il video e di girare alcune scene avvertivo il bisogno di far conoscere agli altri quello che avevo dentro.

Come hai girato le scene?

Le ho girate con tutti gli strumenti di cui già disponevo, a parte una telecamera che mi è stata regalata, mi sono fatto aiutare da un amico per le riprese e poi ho trascorso delle ore a montare le scene.

Puoi darci delle informazioni su come fare per vedere il video?

Per guardarlo è sufficiente cercare su youtube “ Il Curly Cosa è successo nel 2020 “ oppure andare sul profilo Instagram, eliopezzuto_editing.