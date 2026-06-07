Auto in fiamme dopo uno scontro frontale a Cavallino. Nell’impatto muore un cane

CAVALLINO (Lecce) – Poteva trasformarsi in una tragedia ancora più grave lo scontro tra due auto verificatosi nel pomeriggio di ieri lungo una strada comunale a Cavallino. Per cause in corso di accertamento, una Mercedes CLA e una Citroën C3 si sono scontrate violentemente e subito dopo hanno preso fuoco.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

Purtroppo, il bilancio dello scontro registra una nota tragica perchè nell’impatto e nel successivo incendio ha perso la vita un cane.

Ai militari dell’Arma spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.