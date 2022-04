Tamponi affidati ai medici di base? Programma difficile da realizzare: la denuncia del dott. Chiodo

I tamponi per tutti, rapidi ed eseguiti dal proprio medico curante saranno uno dei tasselli chiave per il controllo della trasmissione del Sars-Cov-2, in altre regioni sono già stati avviati, in Puglia accadrà tra poco. I test rapidi funzioneranno come un test di gravidanza, con un reagente all’interno, quindi, che permetterà la colorazione delle le linee in caso di positività o negatività, il risultato si ha in meno di mezz’ora.

I medici di medicina generale sono già stati contattati, devono solo comunicare se hanno delle patologie particolari e quindi possono non aderire e se metteranno o no a disposizione il loro studio, oppure dovranno recarsi in un’altra struttura messa a disposizione dalla Asl, per eseguire i tamponi ai loro pazienti.

Tutto chiaro, se non fosse che su questo rettilineo c’è una curva a gomito, i medici un tampone non l’hanno mai eseguito, c’è quindi un problema sia da un punto di vista gestionale sia da un punto di vista amministrativo.

I medici non sono stati addestrati a questo tipo di intervento sul proprio paziente, né conoscono la procedura della registrazione dei tamponi che, una volta eseguiti, devono essere inviati con nome del paziente, data, ora di esecuzione, risultato. Ma inviati dove?

Esiste probabilmente una procedura ben precisa, a partire dai dispositivi di sicurezza da indossare e far indossare, metodologia di vestizione e svestizione e una serie di interventi che, in realtà, i medici ancora non conoscono e comunque, qualora li conoscessero, non è stato riferito come attivarli.

La denuncia parte da un medico, Antonio Chiodo, referente di associazione delle cure primarie, il quale riferisce “Le decisioni si prendono con un Comitato aziendale che non rappresenta tutti i medici, in quanto è espressione dei sindacati. Non rappresenta le nostre necessità ha solo poteri di natura consuntiva e amministrativa e non ha un potere clinico e assistenziali dei medici. Ci chiedono di fare i tamponi tout court, senza un minimo di addestramento, questo potrebbe essere pericoloso per il paziente prima di tutto, perché si potrebbe arrecare un danno, ma anche per noi medici ai quali viene chiesto di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto, in più saremmo più esposti al rischio contagio e, ancora peggio, rischiamo addirittura di diffondere il virus. Tra l’altro non c’è precisazione organizzativa in alternativa all’ambulatorio al medico di base. Secondo Chiodo quello dei test rapidi nello studio del medico potrebbe addirittura diventare un boomerang e suggerisce una soluzione

“Ci sono realtà locali in cui i Comuni hanno siglato una convenzione con dei laboratori di analisi, quella potrebbe essere una strada percorribile. Tutti potrebbero eseguire i tamponi in sicurezza”.

Una di queste realtà, nel leccese, è il comune di Lizzanello dove la Giunta Comunale ha deliberato la possibilità di sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico rapido tutti gli abitanti di che, su segnalazione dei medici o dei pediatri di base o della dirigente scolastica (per l’intero comparto scuola), risultino essere casi sospetti Covid19 (a parte i casi rientranti negli accertamenti di competenza esclusiva del Servizio di Prevenzione, come per esempio previsto per i sintomatici e per i contatti diretti con i positivi).

Si potranno eseguire un massimo di 30 tamponi rapidi al giorno, presso l’unico laboratorio presente sul territorio comunale. Il test diagnostico sarà gratuito per tutto il comparto scuola e per i cittadini sotto una certa soglia di reddito, per il resto della popolazione avranno un costo convenzionale di € 10,00.