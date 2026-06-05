Brizio Maggiore nominato vicesindaco del Comune di Calimera: “Un onore immenso, una responsabilità che onorerò ogni giorno”

CALIMERA – Oggi il Sindaco, Giuseppe Mattei, ha conferito la delega di Vicesindaco del Comune di Calimera a Brizio Maggiore. «Ricevere questo incarico rappresenta per me un onore immenso e una responsabilità ancora più grande, che assumo con serietà, umiltà e spirito di servizio – spiega il vicesindaco di Calimera – Ringrazio il Sindaco Giuseppe Mattei per la fiducia che ha scelto di accordarmi. Il mio grazie più grande, però, va ai 1.355 cittadini che hanno scelto di sostenermi e di accordarmi la loro fiducia. Quel consenso straordinario non è un numero: sono volti, storie e responsabilità che porterò con me ogni giorno».

Brizio Maggiore continua: «Fare il Vicesindaco della mia città è qualcosa che mi emoziona profondamente. Ho iniziato a fare politica da giovanissimo con un sogno: essere utile a Calimera. Oggi quel sogno si trasforma in una responsabilità ancora più grande. Continuerò a lavorare con la stessa presenza costante, la stessa determinazione, lo stesso senso di responsabilità e la stessa passione che mi hanno accompagnato fino ad oggi. Come ho sempre fatto, continuerò a dare tutto me stesso per Calimera e spero di non deludere mai i miei concittadini. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento ai miei compagni di squadra per la straordinaria campagna elettorale svolta insieme: un percorso intenso, fatto di sacrifici, passione e presenza costante sul territorio. Sarò sempre a disposizione dei nuovi eletti che, per la prima volta, siederanno in Consiglio Comunale, con spirito di collaborazione e con la volontà di lavorare insieme esclusivamente per il bene della nostra comunità». Brizio Maggiore conclude: «I calimeresi meritano impegno quotidiano, ascolto e amore. Con immenso senso del dovere, continuerò ad essere, prima di tutto, uno di voi».