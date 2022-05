Covid, 1082 casi: 104 nel leccese. Nella mappa epidemiologica 3 paesi cambiano fascia

PUGLIA – Salgono i ricoverati pugliesi per covid a 1.571, ma anche i guariti aumentano: ora sono 46.345. In Terapia Intensiva del Dea i pazienti calano leggermente: ora sono 18. L’indice di positività, con 10.221 test e con 1.082 casi, scende al 10,59% rispetto al 12,06% di ieri, ma avanza il virus nei paesi più colpiti del sud Salento: ci sono nuovi contagi pure ad Alessano (si tratta di residenti dai 50 anni in su), che fanno salire il numero di attualmente positivi a 55 in paese. La mappa epidemiologica della regione Puglia registra un cambio di fascia per tre paesi: Poggiardo sale a oltre 51 positivi (ma dal Comune contestano il documento della Regione Puglia e spiegano che gli attualmente positivi in paese sono 19), come Cutrofiano. Muro Leccese, sempre secondo il Dipartimento Salute della Regione Puglia, cambia fascia: sale nella zona 21/51 attualmente positivi.

Cala notevolmente il numero dei decessi, 15 rispetto ai 42 di ieri, ai 26 di lunedì, ai 24 di domenica e ai 27 di sabato.

Sale il numero dei nuovi positivi in provincia di Lecce, 104 rispetto agli 82 di ieri, agli 84 di lunedì, ai 139 di domenica, ai 181 di sabato, ai 120 di venerdì, e viene registrato 1 decesso rispetto a 0 di ieri, ai 4 di lunedì, a 0 di domenica, ai 2 di sabato ed a 1 di venerdì e giovedì. Nonostante i dati nel Salento rispecchino i contagi delle festività, a livello nazionale è stato prorogato lo stato di emergenza e il ministro Speranza pensa a nuove chiusure, perché l’indice RT ha superato l’1.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, sono stati registrati 10.221 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 1.082 casi positivi: 435 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.143.261 test.

46.345 sono i pazienti guariti.

55.478 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 104.578, così suddivisi:

40.162 nella Provincia di Bari;

12.013 nella Provincia di Bat;

7.724 nella Provincia di Brindisi;

22.562 nella Provincia di Foggia;

8.398 nella Provincia di Lecce;

13.050 nella Provincia di Taranto;

568 attribuiti a residenti fuori regione;

101 provincia di residenza non nota.

SCUOLE A DISTANZA FINO AL 16 CON DELLE ECCEZIONI

I dati non consentono di abbassare la guardia, secondo la Regione Puglia: per questo sono state emanate “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga sino al 16 gennaio 2020 dell’Ordinanza 1/2021. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento