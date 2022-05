Verso il 7 gennaio: “Indicatori pugliesi da zona gialla. Rianimazioni, meno 30% di posti occupati”

PUGLIA – “Quelli della nostra regione sono indicatori da zona gialla, per ora, certo c’è un’altra settimana davanti a noi. I dati che abbiamo confermano un miglioramento negli ospedali e nelle terapie intensive: nel Salento i posti occupati nelle rianimazioni sono sotto il 30 per cento” – dichiara al telefono il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. In queste ore stavano circolando voci su un inasprimento delle misure del periodo non festivo, ma in realtà si tornerà alle zone gialle, con un’unica eccezione che riguarda l’Abruzzo, ma solo se i dati resteranno quelli di questa settimana. “È chiaro che restano ancora sette giorni prima di cantare vittoria, ma non è neanche vero il contrario: non ci sono i presupposti per applicare la normativa della zona arancione alla Puglia, con i numeri che abbiamo attualmente non sarà necessario inasprire le misure di contenimento dopo il 7 gennaio”.



Quindi se continueremo così il sette sarà zona gialla e le scuole riapriranno in presenza, come previsto, ma solo al 50 per cento. Veneto e Lombardia, Calabria sono a rischio inasprimento con il DPCM del 7 gennaio perché avrebbero un rt superiore a 1. Circolano voci catastrofiste, a livello nazionale, anche sulla Puglia, ma il direttore Montanaro smentisce. Certo, nonostante la zona gialla, il coprifuoco resterà continuando a incidere pesantemente sulle nostre abitudini e sulle nostre libertà.