Scabbia nelle scuole del Salento, nuovo caso a Lequile dopo i due di Campi: scattano le sanificazioni

LEQUILE – Un altro caso di scabbia nelle scuole salentine, dopo i due registrati nei giorni scorsi a Campi Salentina. Questa volta la segnalazione arriva da Lequile, dove l’accertamento di un caso all’interno di un istituto scolastico ha fatto scattare immediatamente le misure precauzionali predisposte dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le autorità sanitarie. A informare direttamente le famiglie è stato il sindaco Vincenzo Carlà, che ha rassicurato la cittadinanza, confermando che la situazione è sotto controllo e che sono stati attivati tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

“Cari concittadini, desidero informarvi direttamente in merito a una segnalazione pervenuta nelle scorse ore riguardante un caso accertato di scabbia. Voglio rassicurare fin da subito tutte le famiglie: la situazione è sotto il pieno controllo delle autorità sanitarie e dell’Amministrazione comunale”, ha spiegato il primo cittadino. Già nella mattinata di ieri, martedì 13 ottobre, sono state completate le operazioni di sanificazione degli scuolabus utilizzati per il trasporto degli alunni, mentre nell’edificio scolastico interessato è stato avviato un intervento straordinario di pulizia e igienizzazione. Si tratta di provvedimenti adottati esclusivamente a scopo precauzionale, senza che sia stata segnalata una situazione di emergenza. Il sindaco ha confermato il regolare svolgimento delle attività didattiche a partire da oggi, mercoledì 14 ottobre, e il normale funzionamento del servizio di trasporto scolastico.

“Vi confermo che le lezioni riprenderanno regolarmente e il servizio di trasporto scolastico sarà operativo come di consueto”, ha precisato Carlà nel messaggio diffuso ieri.

La nuova segnalazione arriva a poche ore da quanto accaduto a Campi Salentina, dove due casi di scabbia, riscontrati in altrettanti plessi scolastici, avevano indotto il sindaco Alfredo Fina a disporre la chiusura precauzionale delle strutture per l’intera giornata di martedì 13 ottobre. Il provvedimento aveva interessato la scuola primaria “Antonio Gramsci” e la scuola secondaria di primo grado “San Pompilio Maria Pirrotti”, dopo le comunicazioni trasmesse dall’Asl di Lecce al dirigente scolastico. La sospensione delle lezioni aveva consentito di effettuare interventi straordinari di pulizia e disinfezione degli ambienti, accompagnati da misure di igienizzazione degli scuolabus. Tre casi segnalati, dunque, in pochi giorni in due comuni della provincia di Lecce. La scabbia è un’infestazione cutanea provocata da un acaro microscopico che si trasmette prevalentemente attraverso contatti diretti e prolungati tra persone. È una condizione curabile con trattamenti specifici e non necessariamente associata a scarse condizioni igieniche. Le amministrazioni comunali hanno scelto la strada della prevenzione, invitando le famiglie a evitare allarmismi e ad attenersi alle informazioni diffuse attraverso i canali istituzionali.