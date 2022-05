Le previsioni meteo di oggi 12 gennaio 2021

Puglia

Tempo asciutto nella giornata con molte nubi nelle ore mattutine su tutta la regione, ampie schiarite nel pomeriggio; locali fenomeni sul Gargano con neve fino a 600-700 metri. In serata la nuvolosità tenderà di nuovo ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

Molise

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare su tutto il territorio al mattino e anche la pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni e il tempo sarà asciutto.

Basilicata

Molte nubi nel corso della giornata alternate a piogge e neve fino a 700-900 metri sui settori centro occidentali della regione; fenomeni in generale esaurimento tra la sera e la notte.

Temperature minime in calo al centro-sud, ed in aumento al nord. Massime in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud Italia.

