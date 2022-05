Sulle ali della poesia: “La befana materna” di Carlo Vincenzo Greco

“La befana materna” di Carlo Vincenzo Greco, un ripercorrere in rime le ansiose attese dei bambini in un tempo in cui ci si accontentava di poco, di un semplice dono simbolo di generosità. Non giochi costosi, ma quasetti che nascondevano gradite sorprese. La storia di una vecchietta dal nasu te petata ma dal cuore tenero verso i uagnuni e dallo spirito ironico verso le fimmene spruntìne. Tra tradizione e creatività si vola con la scopa della befana,spinta dalle rime del poeta, nel mondo della fantasia.

La befana, nasi longa, / ogne annu a menzanotte, / alli strei, ma propiu a tutti,/ae enchèndu li quasetti/

de turruni e de cunfetti./ Per ringrazziamentu , iddha, / ole sulu ddo’ piaceri/ quandu lassa li rrecali: /cu nu bbèssa mai nzurtata / pe dhu nasu te petata; / poi a tutti lassa scrittu: / “Pe favore suntu ècchia…/ tegnu l’asma e pretendu / cu nu portu cchiùi craùni / a sti cari mei uagnuni. / Poi cu mutu, mutu affettu, / alle fimmene spruntìne, / cu na uce mutu forte: / “Stati ccorte, nu decìti sempre sine”.

Link Sponsorizzato