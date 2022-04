Audizione presso la Regione Puglia del Movimento ProgrammAzione, accanto ai parenti dei malati di Covid in condizioni critiche

Il Movimento ProgrammAzione ha partecipato, in modalità online, ai lavori della III Commissione consiliare regionale permanente su audizione richiesta dal consigliere regionale Paride Mazzotta. La referente regionale Maria Elia, presente all’ incontro a nome del presidente Giovanni Gallo, ha rivendicato il diritto per i malati di Covid di poter ricevere delle visite “in sicurezza”, almeno di un familiare. Evidenziando che in altre strutture in altre regioni esiste già per i parenti la possibilità di accesso e che questo ha prodotto il miglioramento clinico dei pazienti stessi. Ad ascoltare le istanze del movimento, l’assessore alla Sanità Lopalco e il Direttore della ASL di Lecce Rodolfo Rollo. Questi hanno assunto l’impegno di valutare un protocollo utile ai parenti stretti dei malati di Covid e da qui rendere possibili visite contingentate. Il presidente Giovanni Gallo ha evidenziato che “queste premesse sono confortanti, ma non molleremo la presa fino a quando non saranno attuate.

Perché la dignità umana è un diritto inviolabile ed inderogabile. Si Ringraziamo il Presidente della III Commissione sanità consigliere Vizzino e il consigliere regionale Mazzotta che hanno reso possibile questo confronto”.

