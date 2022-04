Neviano: Cuppone e Mastore aderiscono al Movimento Regione Salento. Nasce il nuovo gruppo consiliare

NEVIANO (Lecce) – Continua il percorso di crescita e radicamento del Movimento Regione Salento che a Neviano aggiunge tasselli importanti sulla scacchiera della propria azione politica.

Fanno il loro ingresso, nella grande famiglia guidata dal presidente Paolo Pagliaro, Maurizio Cuppone assessore all’Urbanistica del Comune di Neviano ed il consigliere comunale delegato allo Sport, Antonio Mastore.

Insieme al coordinatore cittadino del movimento nonché assessore alla Cultura, già sindaco e vice sindaco e più volte assessore di Neviano, e già consigliere provinciale Antonio Megha hanno costituito il gruppo consiliare del Movimento Regione Salento nel Consiglio Comunale di Neviano. Ed è proprio Antonio Megha esprimendo grande soddisfazione, insieme al coordinatore provicniale Francesco Viva a presentarli:

“Ho il piacere immenso di annunciare l’adesione al nostro Movimento di Maurizio Cuppone e Antonio Mastore. Il nostro più caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro. Siamo felici di avere con noi due persone eccezionali, serie, che amano il nostro territorio e che fanno parte della squadra che accompagna l’azione politica del nostro Sindaco Fiorella Mastria”. Ha affermato, Megha annunciando la costituzione del gruppo consiliare del Movimento Regione Salento.

“È un vanto per noi rafforzare la squadra degli amministratori del Movimento Regione Salento che rappresentano la nuova classe dirigente di un centro destra appassionato che con spirito di servizio si dedica alla propria comunità. Ringraziamo l’avvocato Megha per la sua continua ed incisiva azione. A nome di tutto il coordinamento provinciale del movimento gli auguri di buon lavoro a lui, Maurizio e Antonio”. Queste le parole del Coordinatore provinciale Francesco Viva.

“Contento di continuare il mio percorso politico all’interno di un contenitore politico che lotta per il nostro Salento, fiero ed orgoglioso di lavorare accanto a persone come il presidente Paolo Pagliaro che sta confermando il suo valore in questi primi mesi da Consigliere Regionale. Ringrazio inoltre per l’accoglienza il coordinatore provinciale Francesco Viva. Questa è la politica che mi piace”. Ha affermato Maurizio Cuppone.

Sulla stessa linea di pensiero Antonio Mastore: “Un onore collaborare e lavorare con persone meravigliose. Il mio impegno sarà costante e leale e sposo idee e progetti del MRS. Un caro saluto al coordinatore provinciale Francesco Viva ed al presidente Paolo Pagliaro, persona che stimo e ammiro per il suo continuo lavoro e impegno in favore del territorio”.