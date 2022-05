Apparecchiature diagnostiche e terapeutiche per grandi obesi, Pagliaro: “Quadro rassicurante nelle strutture dell’Asl Lecce”

“La salute è un diritto fondamentale, che dev’essere garantito a tutti. Abbiamo sollevato il problema delle persone obese, che hanno bisogno di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche adatte alla loro corporatura. Nel 2018 si verificò un episodio drammatico: la morte di un paziente tarantino di 45 anni, che pesava 180 chili e non poté essere sottoposto alla tac perché in ospedale non c’erano macchinari compatibili con la sua taglia. Lo dichiara il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de ‘La Puglia ’.

“A distanza di quasi tre anni, abbiamo chiesto un aggiornamento sulla situazione in Commissione Sanità, ed in particolare un quadro preciso della dotazione specifica nelle strutture dell’Asl Lecce. Le risposte che abbiamo ricevuto dall’assessore alla Sanità Lopalco e dal direttore generale dell’azienda sanitaria, Rollo, fotografano una realtà assistenziale rassicurante, in grado di rispondere ai bisogni specifici delle persone obese.

Il Vito Fazzi di Lecce è dotato di due macchine extra large per la radioterapia: una per capienza massima di 285 chilogrammi e 85 centimetri di diametro al Dea; un’altra nel reparto di Oncologia, da 295 chilogrammi e 85 centimetri di diametro. Vi sono inoltre tre tac con diametro di 79 centimetri, ed una tac aperta in una struttura accreditata di Lecce.

Rassicurazioni anche sul fronte delle urgenze dal dottor Scardìa, dirigente del 118: è stata attrezzata un’ambulanza con barella per grandi obesi fino a 350 chili di peso, ve n’è un’altra adatta al trasporto da seduti, e ne arriverà a breve una terza, adattabile a tutte le ambulanze in caso di doppia urgenza di questo tipo. Inoltre, grazie alla collaborazione con i vigili del fuoco, viene assicurato il trasporto delle persone obese.

A fronte di queste notizie confortanti per la provincia di Lecce, ho chiesto garanzie anche per gli altri territori pugliesi, e l’assessore Lopalco ha annunciato un report di dettaglio da tutte le Asl a breve. Lo aspettiamo con ansia, per poter dare certezza a tutti i cittadini obesi della nostra regione che la sanità pubblica che non li lascia soli, si fa carico delle loro speciali necessità ed è pronto a fornire tutta l’assistenza necessaria, senza barriere di sorta”.