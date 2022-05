Caos vaccini: il balzello delle ordinanze mentre in casa attendono migliaia di anziani avanza l’esercito dei furbetti

SALENTO – Da oggi la gestione vaccini in Puglia è senza prenotazione per gli over 60. Anzi no. Nella serata di ieri è arrivato il dietrofront della Regione con un avanti-front durato meno di 24 ore giusto il tempo di mandare in confusione migliaia di pugliesi. Troppi i timori di assalti all’arma bianca nei centri vaccinali e in una situazione di caos generale si torna a ripristinare lo status quo precedente: priorità alla fascia d’età più anziana. Intanto il quotidiano economico londinese Financial Times ha citato la regione Puglia come il miglior esempio del sistema disfunzionale delle vaccinazioni con il 98 per cento delle persone tra i 70 e i 79 anni che non hanno ricevuto la dose del vaccino.

La peggiore in tutta Europa, per dirla in breve. Ma a chi sono andati i vaccini degli anziani e delle fasce deboli in Puglia? Circa l’8 per cento delle somministrazioni è andata ad una categoria classificata come “altro”. Tanto ha determinato Francesco Paolo Figliuolo a richiedere, per la seconda volta alla Regione Puglia, cosa si nasconda dietro quell’”altro”, dal momento che qui i contagi aumentano, e con i contagi i morti, e che la prima richiesta non è stata evasa.

Link Sponsorizzato

È facile capire che l’etichetta “altro” si riferisca ai non aventi diritto alla dose, cioè i furbetti del vaccino che non è facile scoprire dal momento che tutti i dati sanitari sono coperti dal segreto ( salvo inchiesta giudiziaria). In termini numerici nella categoria dei furbi ci sono ben cinquantaseimila persone ( su 708mila), ognuna con la sua coscienza. A ciò aggiungasi che molti anziani devono ancora ricevere la prima dose di vaccino e che i contagi, alla data dell’11 aprile sono stati 1.359 e i morti 11.

Secondo una recente analisi statistica, l’età media dei morti per covid è di 80 anni, solo il 3 per cento muore senza altre patologie e, tra i morti prima dei 50 anni, si registra il dato dell’1 per cento. Tra le patologie più a rischio ci sono: ipertensione arteriosa, diabete tipo 2, cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, demenza e insufficienza renale, cancro e scompenso cardiaco. Ed è da queste categorie che si dovrebbe ripartire.

Link Sponsorizzato

Ed è con ordine che bisognerebbe farlo. Perché, furbetti a parte, come diceva Sofocle, l’opera umana più bella è essere utile al prossimo, cioè agli altri, altri intesi come i più deboli e i più anziani, quelli cioè più esposti al rischio morte.