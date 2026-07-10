“Favori a imprenditori in cambio di voti” al via udienza preliminare, Delli Noci potrebbe chiedere interrogatorio

LECCE – Al via l’udienza preliminare in cui è coinvolto, insieme ad altri 27 imputati, l’ex assessore regionale alle attività produttive Alessandro Delli Noci, nell’ambito dell’inchiesta con cui la Guardia di finanza di Lecce, nel giugno del 2025, scoperchiò presunti intrecci tra il mondo dell’imprenditoria salentina e la politica locale. Il perno di un “sistema di potere”, così come tratteggiato dagli inquirenti, sarebbe risultato il delfino dell’ex governatore regionale, Michele Emiliano, presente oggi in tribunale al fianco dei suoi avvocati Luigi Covella e Giuseppe Fornari.

Nel corso dell’udienza sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile da parte di Regione Puglia, Comune di Lecce e Comune di Gallipoli, assistiti rispettivamente dagli avvocati Daniela Limongelli, Francesca Conte e Tommaso Stefanizzo, oltre che da due società indirettamente interessate dalla vicenda. L’attesa maggiore, però, era per l’ex vice sindaco di Lecce, intenzionato a chiedere un interrogatorio. Un’eventuale richiesta potrà essere avanzata solo una volta note le parti del processo e, se ammessa, si procederebbe con l’esame e il contro esame. La scelta di parlare rappresenta l’anticamera della volontà di Delli Noci di non voler ricorrere a riti alternativi, nell’eventualità in cui non dovesse essere pronunciata una sentenza di proscioglimento in un’inchiesta in cui l’ex assessore è accusato di associazione a delinquere. La giudice tea Verderosa ha rinviato l’udienza al prossimo 20 luglio, per consentire alle difese di visionare gli atti relativi alle istanze e di sollevare eventuali eccezioni.

Dalle carte dell’inchiesta, l’ingegnere leccese avrebbe rivestito il ruolo di “riferimento politico”, rendendosi stabilmente a disposizione del centro di potere del quale avrebbero fatto parte gli imprenditori Alfredo Barone, Marino Congedo, oltre a Italia Santoro, Michele Barba, Corrado Congedo e Maurizio Laforgia, figlio di Domenico, presidente dell’Acquedotto Pugliese e già direttore del dipartimento regionale Sviluppo economico e rettore dell’Università del Salento.

Pressioni e supporto forniti da Delli Noci a Barone e Congedo per progetti di investimento, come l’ex convento delle Stimmatine e dell’ex cinema Santa Lucia, adoperandosi in prima persona in Regione per agevolare le richieste dei due imprenditori; l’impegno personale per sostituire il dirigente dell’ufficio urbanistica regionale “con un profilo più compiacente” per gli imprenditori con cui aveva rapporti privilegiati. “Centri di potere economico” utilizzati come bacino elettorale di riferimento “per una continua ascesa politica non solo regionale ma di vertice, in futuro, anche nazionale”.

Patti e accordi siglati nel corso di cene per raccogliere consensi elettorali. Come accaduto alla vigilia delle regionali del 2020, quando nel corso di una cena in un noto ristorante di Lecce (il Livingstone) Congedo e Barone consegnarono a Delli Noci “un foglio con l’indicazione degli imprenditori amici che avevano cooptato per assicurargli pacchetti di voti”. In cambio – si parla nelle carte dell’inchiesta – di assunzioni di persone vicine al politico salentino nei supermercati dello stesso Congedo.

In realtà Delli Noci ha già parlato. Durante l’interrogatorio preventivo alla richiesta di domiciliari – era l’11 luglio 2025 – l’ex vice sindaco del capoluogo salentino, dal 2017 al 2020 nella giunta guidata dal sindaco di centrosinistra, Carlo Salvemini, cercò di chiarire la propria posizione specificando che “il suo telefono è pubblico, a disposizione di tutti, sottoposto a tantissime sollecitazioni da parte di cittadini e imprenditori – e che “il compito della politica è quello di occuparsi di risolvere le problematiche dei cittadini, di prendere in carico problemi e di provare a costruire possibili soluzioni”. Dopo circa 50 minuti, però, l’interrogatorio davanti al gip Angelo Zizzari si concluse in anticipo “per mancanza di serenità” come riferirono i suoi avvocati Luigi Covella e Giuseppe Fornari.

Subito dopo rassegnò le dimissioni e, anche per questa decisione, il giudice rigettò la richiesta di arresto. Da allora Delli Noci è rimasto in silenzio. Insieme al suo movimento “Con” stava lavorando in vista delle regionali ed era pronto a riprendersi la scena ma il veto arrivato da Decaro ne frenò ambizioni e aspirazioni. Agli inizi di febbraio è stato immortalato in alcune foto per festeggiare la vittoria del sindaco di Martano, Fabio Tarantino, alla guida della Provincia di Lecce. E sempre al fianco del neo inquilino di Palazzo dei Celestini, l’ex assessore è stato avvistato nelle scorse settimane durante un incontro pubblico in cui è stata annunciata la nascita di Lecce Domani: il nuovo coordinamento politico che unisce i raggruppamenti civici – facenti capo proprio attorno alla figura dell’ex assessore – con l’obiettivo di rilanciare un’alternativa moderata e progressista a Palazzo Carafa.

Lo stesso Ente che, oggi, ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di Delli Noci e degli altri 27 imputati. Motivazione? Danni d’immagine. Nelle aule di tribunale si giocano più partite: è in ballo il futuro politico e giudiziario di Delli Noci oltre agli equilibri dell’attuale amministrazione guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone. Con lo sguardo puntato già sulle prossime comunali nel capoluogo salentino, che si terranno nel 2029. Tra gli imputati compaiono anche altre figure della politica cittadina: l’assessore al Comune di Lecce (2012-2017) Attilio Monosi e Pasquale Gorgoni, coordinatore del settore Patrimonio di Palazzo Carafa, coinvolti con l’imprenditore Barone per un episodio legato alla darsena di San Cataldo.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Donato Mellone, Francesco Cavallo, Biagio Palamà, Giuseppe Gatti, Antonio Corvaglia, Giancarlo Raco, Giacomo e Federica Di Candia, Federico Massa e Michele Laforgia, Giuseppe Fornari, Amilcare Tana, Viola Messa, Stefano Zurzolo, Riccardo Giannuzzi, Michele Bonsegna, Francesco Vergine e Giuseppe Bonsegna.