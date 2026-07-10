/a>

HomeAttualitàDal 20 al 26 luglio torna Teatro dei Luoghi il Festival Internazionale...
AttualitàSpettacoli

Dal 20 al 26 luglio torna Teatro dei Luoghi il Festival Internazionale di Koreja diretto da Salvatore Tramacere

Venti appuntamenti tra teatro, danza, musica, performance e incontri per Custodire l'invisibile

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging