“Vola pensiero mio”: il 13 luglio a Collepasso e il 14 a Casalabate in scena la compagnia di teatro penitenziario “Stabile Assai”

SALENTO – Stabile Assai”, la storica Compagnia di teatro penitenziario formata da ex detenuti, operatori sociali e artisti professionisti, torna nel Salento con un doppio spettacolo itinerante, organizzato con il patrocinio della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce, il Comitato provinciale dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (Aics) e i Comuni di Collepasso e Squinzano.

Appuntamento lunedì 13 luglio, ore 21, a Collepasso e martedì 14, sempre alle 21, a Casalabate con “Vola pensiero mio”, scritto e diretto da Antonio Turco, responsabile nazionale del Settore delle politiche sociali dell’Aics, spettacolo che propone alcuni quadri scenici, in cui si attiva un’azione o una riflessione, con particolare riferimento al tema del perdono. La rappresentazione alterna monologhi e dialoghi scenici a canzoni d’autore e ad alcuni blues della tradizione, toccando anche il tema della pena di morte.

Sul palcoscenico alcuni componenti della più antica Compagnia di teatro penitenziario italiano: gli attori ex detenuti Giovanni Arcuri (interprete del film “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani e vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino nel 2012), Angelo Calabria (caratterista di molte serie criminali), Claudio Rasetti e Paolo Mastrorosato (oggi collaboratore di Lino Banfi, Ricky Tognazzi e Simona Izzo) e dai musicisti Mario Donatone, piano e vocal, Roberto Turco, già collaboratore di Rino Gaetano, basso e voce, Enzo Pitta, già collaboratore di Sergio Endrigo, chitarra e voce, Fabrizio Collevecchio, ex vice comandante della Polizia Penitenziaria di Rebibbia, alla batteria. Offriranno il loro contributo artistico anche l’attore e rapper Nick Ayroldi e la responsabile del Progetto Inclusione Tamara Boccia, per l’occasione attrice e cantante.

“La Cpo provinciale, per il terzo anno consecutivo, conferma la sua attenzione al sistema carcerario e ai suoi protagonisti, sostenendo questa iniziativa che è stata, tra l’altro, inserita nella programmazione nazionale dell’organizzazione ‘Articolo 27 della Costituzione’, realtà che riunisce molte associazioni impegnate nel rendere più vivibile la condizione carceraria. La giornata del 14 sarà al centro della programmazione di eventi, in tutta Italia, tesi ad attivare l’interesse della collettività verso il dramma della realtà carceraria” spiega Anna Toma, presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce.

“Da molti anni l’Aics di Lecce ospita le rappresentazioni teatrali della Compagnia Stabile Assai, che inducono a riflettere su vari temi che interessano la marginalità sociale. A testimonianza dell’impegno che l’Aics attiva verso le persone, come i detenuti e i minori, emarginate nel nostro sistema sociale” afferma Vito Pagano, presidente del Comitato provinciale Aics di Lecce.

“Ancora una volta ha prevalso la sensibilità e l’attenzione verso le problematiche detentive per rendere possibile un appuntamento che consente a molti cittadini di avere, attraverso la visione di spettacoli teatrali coinvolgenti, una percezione molto più complessa dei drammi che si celano dietro le mura di un carcere. Il destino dei detenuti è nella capacità di accoglienza della società civile che deve battersi per concedere una seconda chance alle persone che hanno sbagliato”, dichiara Antonio Turco, responsabile nazionale del Settore delle politiche sociali dell’Aics.

“Siamo felici di ospitare questo importante progetto teatrale nel cartellone estivo dell’Estate collepassese 2026. Avere l’opportunità di inserire un momento di riflessione su temi delicati ma potenti allo stesso tempo quali il perdono, il riscatto sociale, la riabilitazione e il reinserimento sociale all’interno di una proposta culturale, come il teatro, credo sia l’occasione migliore per superare determinati tabù e per provare ad avviare insieme una riflessione ed un approccio più consapevole e libero. Ringrazio quindi tutti i prestigiosi partner di questo progetto per la preziosa collaborazione, sono certa che sapremo arrivare al cuore del pubblico”, dichiara Laura Manta, sindaca del Comune di Collepasso.