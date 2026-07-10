Maxi blitz della Direzione investigativa antimafia, ecco tutti i nomi degli arrestati

Sono 23 le misure cautelari eseguite in un maxi blitz della Direzione investigativa antimafia, nei confronti di altrettante persone che, secondo l’accusa, facevano parte di due distinte organizzazioni dedite all’importazione e allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish.

La misura degli arresti in carcere è stata disposta per Angelo Zanzarelli, 52 anni, di Oria; Myrteza Balliu, 33 anni albanese, residente a Scanzano Ionico (in provincia di Matera); Francesca Marta Calogiuri,34 anni, di Monteroni; Francesca Caputi, 70 anni, di Oria; Adi Coba, 35 anni, albanese; Giuseppe Ambrogio Condina, 35 anni di Mongiana (in provincia di Vibo Valentia); Davide Corlianò, 45 anni, di Lecce; Gabriele Carmine Cuna, 25 anni, di Sternatia; Gianfranco De Livrano, 61 anni, di Manduria; Giovanni Dollorenzo, 50 anni, di Lecce;Antonio Alessio Fanti, 36 anni, di Oria; Agron Ganaj (detto Marco), 44 anni, residente a Mola di Bari; Valentina Giodice,31 anni, di Oria; Alessandro Greco, 43 anni, di Cavallino; Luisa Mazzuti, 31 anni, di Oria; Klajdi Musaku, 31 anni, residente a Policoro(in provincia di Matera); Francesco Patisso, 48 anni, di Oria; Raffaele Pezzuto, 42 anni, di San Cesario; Alessandro Serino, 55 anni, di Lecce;Emiliana Sinistro, 46 anni, di Cavallino; e Sara Tafuro, 43 anni, di Racale.

Domiciliari per Silvia Caputi, 63 anni, di Torre Santa Susanna;e Anastasia Serino, 24 anni, di Lecce.