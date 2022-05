Covid, 1525 casi: 163 nel leccese. Calano i decessi. Tutto pronto per le riaperture del 26 aprile

PUGLIA – I ricoverati negli ospedali pugliesi sono 2.191, un giorno fa erano 2.178. Calano i decessi, da 50 a 11 (mentre in provincia di Lecce non si registrano morti con il covid).

Cresce il numero dei guariti, dai 160.424 di ieri si passa ai 162.017 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.515, in calo rispetto ai 51.594 delle ultime 24 ore. Continua il calo di residenti contagiati nella provincia di Lecce, nonostante ci sia qualche Comune, come Collepasso, che registra nuovi focolai.

LA RIAPERTURA

La cabina di regia del governo ha deciso alcune riaperture e ripartenze a partire dal 26 aprile: bar, cinema, teatri, spettacoli, sport da contatto (incluso il calcetto) e ristoranti saranno operativi a pranzo e a cena. A scuola si tornerà totalmente in presenza. Tutta l’Italia dovrebbe tornare in zona gialla , anche perché si starà di più all’aperto, dove con la mascherina è molto difficile contagiarsi (come confermano tutti gli esperti). A maggio riapriranno anche gli stadi, ma per le piscine per le palestre al chiuso bisognerà aspettare giugno.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico oggi, sabato 17 aprile 2021, registra 12.935 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.525 casi positivi: 566 in provincia di Bari, 146 in provincia di Brindisi, 205 nella provincia BAT, 199 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 243 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 11 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.074.260 test.

162.017 sono i pazienti guariti.

51.515 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 218.953 così suddivisi:

84.952 nella Provincia di Bari;

21.347 nella Provincia di Bat;

16.066 nella Provincia di Brindisi;

39.867 nella Provincia di Foggia;

21.285 nella Provincia di Lecce;

34.373 nella Provincia di Taranto;

729 attribuiti a residenti fuori regione;

334 provincia di residenza non nota.