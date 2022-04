Covid, Gabellone interroga per conoscere i perchè della mancato vaccinazione a domicilio over 80 e fragili

“Gli esperti dicono che questo mese è decisivo per la campagna vaccinale italiana, ma in Puglia si sta andando molto a rilento: una media giornaliera di 10.570 vaccini somministrati nell’ultima settimana. Con questo dato la Regione Puglia si pone all’ultimo posto tra le Regioni italiane per velocità di immunizzazione della popolazione, e, a , la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili a domicilio non è stata ancora avviata.” Lo comunica in una nota il consigliere regionale Antonio Gabellone (FdI).

“In provincia di Lecce, poi, sono in migliaia i soggetti fragili prenotati ed in attesa di vaccinazione a domicilio, e inoltre si apprende (secondo quanto denunciato dal segretario regionale dei sindacato dei medici italiani, Francesco Pazienza) che in molti hanno proceduto alla prenotazione attraverso i CUP, ma le ASL competenti non hanno trasmesso ai medici generali le liste con i nominativi. Poiché gli anziani sono i pazienti più fragili, ed i rischi aumentano se all’età si somma la presenza di malattie croniche, ho presentato un’interrogazione al presidente Michele Emiliano e all’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, per chiedere se: intendono adottare dei provvedimenti idonei ad avviare ed accelerare la vaccinazione a domicilio dei soggetti fragili, secondo il cronoprogramma stabilito a livello nazionale e adottato anche dalla Regione, e per sapere per quali motivi le ASL competenti non hanno trasmesso ai medici generali le liste con i nominativi dei soggetti prenotati per la vaccinazione domiciliare”.