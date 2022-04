Furbetti nella prima fase di vaccinazioni: in 50 non avrebbero indicato la professione, indagini in corso

SALENTO – Spuntano una serie di criticità e anomalie nella prima fase di vaccinazioni in Salento. Il lavoro avviato dagli ispettori del Nirs, il Nucleo ispettivo della Regione, va avanti da settimane. Una cinquantina i casi segnalati in Salento. Spulciando le anagrafi vaccinali da gennaio fino al 15 febbraio in alcune schede la professione sarebbe stata omessa. Casella vuota. Come se – ma è solo un’ipotesi – le persone vaccinate (alla prima e in alcuni casi anche alla seconda dose) abbiano volutamente omesso di inserire la professione per rendere più difficile risalire alla loro identificazione.

E nelle categorie prioritarie indicate ad alto rischio in cui rientravano soltanto i medici ospedalieri, quelli del 118 e con loro gli ospiti e gli operatori della Rsa sarebbero state indicate altre professioni. In alcuni casi la casella sarebbe rimasta persino vuota. Non comparirebbe alcuna professione. Né operatori sanitari o sociosanitari, professori o docenti universitari. D’altronde le schede vengono prese in consegna da un addetto al computer che deve gestire decine e decine di pratiche affiancato da un medico e nei controlli spesso può sfuggire un monitoraggio completo delle 16 caselle da riempire.

Link Sponsorizzato

La prima fase vaccinale in Puglia è scattata a gennaio. Gli ispettori del Nirs hanno avviato accertamenti tra fine gennaio e inizio febbraio quando negli uffici regionali sono arrivate numerose segnalazioni. Sono state avviate audizioni e ispezioni e dal Dipartimento per la salute e la sicurezza e lo sport per i cittadini sono stati acquisiti materialmente gli elenchi dei vaccinati in Puglia fino al 15 febbraio 2021. Il primo dato drammatico a fronte di 190mila vaccinati al 15 febbraio (periodo di maggiore criticità) è che l’80% che si è sottoposto alla prima e alla seconda dose risultano operatori sanitari e sociosanitari. Un dato, forse, eccessivo.