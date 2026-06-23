Scritte offensive sui muri del paese nei confronti della ex moglie: a processo per stalking un 51enne

SANNICOLA (Lecce) – Un 50enne di Sannicola a processo per stalking sulla ex moglie. Secondo le indagini avrebbe disseminato di scritte certamente riconducibili alla persona offesa e sovente offensive i luoghi di transito della stessa. In particolare: il 10 ottobre 2024, scriveva la parola del nome del di un’attività dell’attuale compagno della donna; il 15 ottobre 2024, avrebbe lasciato fazzoletti e profilattici accompagnati dalla scritta “usali” nei pressi dell’abitazione dobve spesso la donna si recava; avrebbe scritto le parole “LA NEVE” e “THE BRIDGE”, sui muri di un edificio abbandonato di Sannicola, alludendo, probabilmente, con la prima parola, ad un viaggio in montagna fatto dalla donna insieme al compagno; la seconda, a una borsa regalata le sempre dallo stesso uomo.

Altra scritta offensiva sullo stretto tratto viario presente sul retro dello stesso edificio abbandonato, accompagnando la scritta con il disegno stilizzato di un profilattico; altre frasi offensive e irripetibili accompagnate dal disegno stilizzato di un profilattico, rispettivamente sulla provinciale 194 con direzione Baia Verde all’incrocio con la provinciale 108 e su un muro presente lungo la strada vicinale “Madonna del Carmine”. In tal modo determinando nella donna (di cui omettiamo l’età) un perdurante stato d’ansia e di paura, ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità.

Dopo la querela e la successiva integrazione, il deposito di materiale fotografico e screenshot, la gup Tea Verderosa ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo, difeso dall’avvocato Angelo Ninni, rilevato che non ricorrono le condizioni per emettere una sentenza di non luogo a procedere dal momento che, all’esito delle indagini preliminari, non risultano ricorrere cause di non punibilità. Il processo scatterà il 22 settembre 2026 davanti alla giudice monocratica Bianca Maria Todaro. La persona offesa si è costituita parte civile con l’avvocata Maria Greco.